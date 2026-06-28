Mundial 2026: fecha y horarios de Guatemala de los dieciseisavos de final

El Mundial 2026 entra en su fase más intensa con el inicio de los dieciseisavos de final este domingo 28 de junio. Tras una fase de grupos que dejó sorpresas y resultados históricos llega el momento de la eliminación directa donde cada partido define el destino de las selecciones que buscan seguir con vida en el torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo. En total se disputarán 16 partidos repartidos en seis días de competencia con duelos de alto nivel en cada jornada.

La ronda arranca este domingo con un solo partido y se intensifica a partir del lunes con tres encuentros diarios que se mantendrán hasta el cierre de la fase el viernes 3 de julio.

Entre los cruces más atractivos destacan el de México ante Ecuador, el de Argentina ante la sorpresiva Cabo Verde y el de Portugal ante Croacia, en lo que promete ser una semana cargada de fútbol de la más alta exigencia para los aficionados guatemaltecos que seguirán cada partido en los horarios locales.

Todos los horarios están confirmados en tiempo de Guatemala para que los aficionados puedan organizar su agenda y no perderse ninguno de los encuentros más importantes de esta instancia del torneo.

Calendario de dieciseisavos de final — Hora Guatemala

Domingo 28 de junio 1:00 PM — Sudáfrica vs. Canadá

Lunes 29 de junio 11:00 AM — Brasil vs. Japón 2:30 PM — Alemania vs. Paraguay 7:00 PM — Países Bajos vs. Marruecos

Martes 30 de junio 11:00 AM — Costa de Marfil vs. Noruega 3:00 PM — Francia vs. Suecia 7:00 PM — México vs. Ecuador

Miércoles 1 de julio 10:00 AM — Inglaterra vs. RD del Congo 2:00 PM — Bélgica vs. Senegal 6:00 PM — Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio 1:00 PM — España vs. Austria 5:00 PM — Portugal vs. Croacia 9:00 PM — Suiza vs. Argelia

Viernes 3 de julio 12:00 PM — Australia vs. Egipto 4:00 PM — Argentina vs. Cabo Verde 7:30 PM — Colombia vs. Ghana



Con este calendario definido el Mundial 2026 entra en la recta hacia los octavos de final donde solo 16 selecciones de las 32 que participan en esta ronda lograrán seguir con vida en el camino hacia el título más importante del fútbol mundial.