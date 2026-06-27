Mundial 2026: estos son los 8 equipos clasificados como mejores terceros

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Mundial 2026: estos son los 8 equipos clasificados como mejores terceros

En el nuevo formato de 48 selecciones y la nueva ronda de dieciseisavos quedó definida tras una reñida pelea por diferencia de goles, enfrentamientos directos y otros criterios entre los doce equipos que terminaron en la tercera posición de sus respectivos grupos.

Alejandra Soto

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ATLANTA (United States), 27/06/2026.- Players of Congo DR celebrate after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Congo DR against Uzbekistan, in Atlanta, USA, 27 June 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Entre los clasificados destacan selecciones que avanzaron como mejores terceros, como RD Congo, Paraguay y Bosnia-Herzegovina. Los tres buscarán prolongar su histórica participación y seguir sorprendiendo en la fase eliminatoria. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RONALD WITTEK).

El Mundial 2026 estrenó un nuevo formato que cambió por completo la lucha por la clasificación. Además de los líderes y sublíderes de cada grupo, ocho selecciones lograron avanzar como los mejores terceros, manteniendo la emoción hasta la última jornada de la fase de grupos.

Con la ampliación a 48 selecciones, la FIFA estableció que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos obtuvieran el pase directo a los dieciseisavos de final. Las ocho plazas restantes se definieron mediante una tabla que reunió a todos los terceros lugares.

La clasificación de esos equipos se determinó por puntos, diferencia de goles, goles anotados y, de ser necesario, el ranking FIFA. Esto provocó que varias selecciones dependieran no solo de su resultado, sino también de los marcadores en otros estadios.

Con la fase de grupos concluida, el cuadro de los dieciseisavos de final quedó completamente definido. Los líderes, segundos lugares y mejores terceros buscarán ahora un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

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los 8 mejores terceros y sus cruces

  • Suecia: enfrentará a Francia
  • Paraguay: enfrentará a Alemania
  • Bosnia-Herzegovina: enfrentará a Estados Unidos
  • Senegal: enfrentará a Bélgica
  • Ecuador: enfrentará a México
  • RD Congo: enfrentará a Inglaterra
  • Argelia: enfrentará a Suiza
  • Cabo Verde: enfrentará a Argentina

Con el cuadro ya definido, el Mundial 2026 entra en su fase más intensa. A partir de ahora, cada partido será de eliminación directa y un solo error puede significar el final del camino hacia el título.

Entre los clasificados destacan selecciones que avanzaron como mejores terceros, como RD Congo, Paraguay y Bosnia-Herzegovina. Los tres buscarán prolongar su histórica participación y seguir sorprendiendo en la fase eliminatoria.

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