Vinícius Júnior se quiebra al recordar a su abuela en plena entrevista

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Vinícius Júnior se quiebra al recordar a su abuela en plena entrevista

El delantero de Brasil no pudo contener las lágrimas al ver un mensaje de Nilza, figura clave en su crianza, durante un programa de la cadena Globo.

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MIAMI (United States), 25/06/2026.- Vinicius Junior of Brazil looks on ahead of the FIFA World Cup 2026 group stage match Scotland against Brazil, in Miami, Florida, USA, 24 June 2026. (Brasil) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Vinícius Júnior no pudo contener las lágrimas tras ver un video inesperado en televisión. (Foto Prensa Libre: EFE)

Vinícius Júnior, la gran figura de la selección brasileña en la fase de grupos del Mundial 2026, se emocionó al hablar de su abuela Nilza en una entrevista divulgada este domingo en la cadena de televisión Globo.

"Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa", afirmó el extremo del Real Madrid con la voz entrecortada antes de romper a llorar delante de Luciano Huck, el popular presentador del programa 'Domingão'.

Segundos antes, al 7 de la Canarinha le pusieron un video en el que su abuela recordaba su infancia y le deseaba lo mejor para el resto de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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"Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", relató Nilza en el video.

"Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho", añadió dirigiéndose al atacante.

El exjugador del Flamengo dijo, después, con lágrimas, que su abuela "hizo de todo" para sacarlo adelante, a pesar de tener "una casa muy pequeña".

"Por eso tenía que dormir con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño", explicó.

Vini, con cuatro goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos ante Marruecos (1-1), Haití (3-0) y Escocia (0-3), es el líder de una selección brasileña que ha ido de menos a más en el torneo.

El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en Houston en los dieciseisavos de final.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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