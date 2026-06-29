Video: el desconsolado llanto de un aficionado japonés tras el gol agónico de Brasil en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa su marcha y ya disputa la fase de eliminación directa, que volvió a dejar una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo y resume la carga emocional del fútbol. Un video viral mostró a un aficionado japonés completamente quebrado en llanto en medio de la celebración de los seguidores de Brasil, tras el dramático desenlace del partido entre ambas selecciones.

La imagen, difundida en redes sociales, captó el momento en que la pasión y el dolor se cruzaron en una grada mundialista. Brasil y Japón protagonizaron un partido intenso durante los 90 minutos, que se definió en los últimos instantes y reflejó el alto nivel de ambas selecciones.

Japón sorprendió al ponerse en ventaja durante la primera mitad, con orden, disciplina y una sólida ejecución táctica que complicó a la "Canarinha" durante buena parte del encuentro. La selección asiática acarició una clasificación histórica al marcharse al descanso con la ventaja. Sin embargo, el panorama cambió en la segunda parte.

Brasil reaccionó tras el descanso. Con el peso de su historia y la calidad de sus jugadores, empató el partido y volcó su ataque en busca del gol de la clasificación, mientras Japón resistía con orden y respondía al contragolpe.

El encuentro se convirtió en un asedio constante de los sudamericanos. Cuando todo apuntaba a que el partido se definiría en el tiempo extra, llegó el golpe definitivo. En el minuto 96, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 y selló la remontada brasileña.

El llanto DESCONSOLADO de este hincha Japonés mientras es tapado por distintas banderas de Brasil.



La Copa del Mundo. 🇯🇵😢pic.twitter.com/NHEY3K9Aj6 — Expe (@Expefutbol) June 29, 2026

El gol desató la euforia en las tribunas, donde miles de aficionados celebraron un triunfo que parecía escaparse. Fue después de esa anotación cuando se produjo la escena que se volvió viral.

Entre banderas de Brasil, un aficionado japonés no pudo contener el llanto. A su alrededor, los seguidores brasileños agitaban sus banderas y celebraban la clasificación, dejando una imagen que reflejó el contraste entre la alegría de unos y la profunda tristeza de otro.