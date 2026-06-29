Video: el desconsolado llanto de un aficionado japonés tras el gol agónico de Brasil en el Mundial 2026

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Video: el desconsolado llanto de un aficionado japonés tras el gol agónico de Brasil en el Mundial 2026

La remontada de Brasil sobre Japón dejó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Tras el gol agónico de Gabriel Martinelli, un aficionado japonés fue captado llorando en medio de la celebración de los seguidores brasileños.

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HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Supporters of Japan after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/SAM WASSON

Aficionados de Japón tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Japón.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial 2026 continúa su marcha y ya disputa la fase de eliminación directa, que volvió a dejar una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo y resume la carga emocional del fútbol. Un video viral mostró a un aficionado japonés completamente quebrado en llanto en medio de la celebración de los seguidores de Brasil, tras el dramático desenlace del partido entre ambas selecciones.

La imagen, difundida en redes sociales, captó el momento en que la pasión y el dolor se cruzaron en una grada mundialista. Brasil y Japón protagonizaron un partido intenso durante los 90 minutos, que se definió en los últimos instantes y reflejó el alto nivel de ambas selecciones.

Japón sorprendió al ponerse en ventaja durante la primera mitad, con orden, disciplina y una sólida ejecución táctica que complicó a la "Canarinha" durante buena parte del encuentro. La selección asiática acarició una clasificación histórica al marcharse al descanso con la ventaja. Sin embargo, el panorama cambió en la segunda parte.

Brasil reaccionó tras el descanso. Con el peso de su historia y la calidad de sus jugadores, empató el partido y volcó su ataque en busca del gol de la clasificación, mientras Japón resistía con orden y respondía al contragolpe.

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HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Casemiro of Brazil (C) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

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El encuentro se convirtió en un asedio constante de los sudamericanos. Cuando todo apuntaba a que el partido se definiría en el tiempo extra, llegó el golpe definitivo. En el minuto 96, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 y selló la remontada brasileña.

El gol desató la euforia en las tribunas, donde miles de aficionados celebraron un triunfo que parecía escaparse. Fue después de esa anotación cuando se produjo la escena que se volvió viral.

Entre banderas de Brasil, un aficionado japonés no pudo contener el llanto. A su alrededor, los seguidores brasileños agitaban sus banderas y celebraban la clasificación, dejando una imagen que reflejó el contraste entre la alegría de unos y la profunda tristeza de otro.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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