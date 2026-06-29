VIDEO | Matheus Cunha pasa de la burla al abrazo tras la victoria de Brasil sobre Japón

El delantero brasileño fue uno de los protagonistas del cierre del partido disputado este lunes 29 de junio, en el que Brasil remontó para imponerse 2-1 y avanzar a los octavos de final.

Tras el pitazo final, Cunha se acercó al atacante japonés Kento Shiogai y le mostró los cinco dedos de una mano, en un gesto que hacía referencia a los cinco títulos mundiales conquistados por la Canarinha. La reacción fue interpretada como una respuesta a declaraciones previas del futbolista japonés, quien había asegurado antes del encuentro que Brasil “ya no era el mismo” y que Japón tenía opciones de dar la sorpresa.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y dividieron opiniones entre quienes consideraron el gesto una respuesta a la provocación y quienes lo calificaron de innecesario.

Poco después, el propio Cunha mostró una faceta completamente distinta. El brasileño se acercó al mediocampista Ao Tanaka, quien desperdició una ocasión clara en los minutos finales, y lo abrazó mientras le dirigía unas palabras de aliento, en una escena que reflejó el respeto entre ambos futbolistas tras el intenso duelo.

Dentro del terreno de juego, Cunha fue titular y disputó 65 minutos antes de ser sustituido por Gabriel Martinelli, autor del gol que dio la clasificación a Brasil.

El atacante llegó al partido como uno de los hombres más destacados de la Canarinha en el Mundial 2026, tras firmar tres goles durante la fase de grupos y consolidarse como una de las principales armas ofensivas del equipo.

After the final whistle, Matheus Cunha sought out Japan’s Tanaka to console him after the missed chance that could’ve changed the game for Japan.



The same player who isn’t afraid to taunt during the match also shows class when it’s over. 🥹❤️pic.twitter.com/GP4yGAQ3mk — Goals Side (@goalsside) June 29, 2026

A sus 27 años, Matheus Cunha atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Desde la temporada 2025-2026 milita en el Manchester United, club al que llegó procedente del Wolverhampton Wanderers, y su buen rendimiento con Brasil confirma el protagonismo que ha adquirido tanto en su selección como en el fútbol europeo.

Las dos escenas protagonizadas por Cunha —la burla y el abrazo— resumieron el contraste emocional que suele dejar un partido de eliminación directa: la euforia del vencedor y el consuelo hacia un rival que vio terminar su sueño mundialista.