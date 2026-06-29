“El futbol puede ser cruel”: la reacción del técnico de Japón, Hajime Moriyasu, tras caer ante Brasil en el Mundial 2026

La selección de Japón estuvo a un minuto de firmar una de las mayores gestas del Mundial 2026 al llevar el partido contra Brasil al tiempo extra, pero un gol en el último suspiro terminó con el sueño nipón. Brasil remontó 2-1 en el NRG Stadium, de Houston, y eliminó a un equipo japonés que compitió de igual a igual ante una potencia mundial.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu sorprendió desde el primer tiempo. Ordenado, disciplinado y valiente, Japón se adelantó al minuto 29 con un gol de Kaishu Sano, quien aprovechó un error en la salida de la "Canarinha".

Durante gran parte del encuentro, Japón sostuvo la ventaja e incomodó a un Brasil que no encontraba espacios. Sin embargo, la jerarquía de los sudamericanos terminó por imponerse en la segunda mitad. Casemiro empató el marcador al minuto 56 con un cabezazo, y cuando todo apuntaba al tiempo extra, Gabriel Martinelli apareció al minuto 96 para sellar la remontada.

Tras el encuentro, Moriyasu no ocultó el golpe emocional, aunque destacó la entrega de sus futbolistas. "Estábamos tan cerca de lograr algo verdaderamente especial y perder en los momentos finales es desgarrador. Pero más que nada, estoy orgulloso de cada uno de los jugadores. Lo dieron todo por Japón".

El técnico japonés subrayó el espíritu competitivo de su equipo ante una de las mayores potencias del fútbol mundial. "Mostraron coraje, disciplina y un carácter increíble frente a una de las naciones futbolísticas más grandes de la historia".

El vestuario, según reveló el seleccionador, vivió momentos de profunda tristeza tras el pitazo final. "El vestuario está lleno de emoción. Hay lágrimas porque estos jugadores se preocuparon profundamente. Soñaron con llevar a nuestro país aún más lejos, y perder ese sueño en los últimos momentos es algo difícil de aceptar".

A pesar del resultado, Moriyasu envió un mensaje de orgullo y esperanza a sus jugadores y a la afición. "Les he dicho que mantuvieran la cabeza alta. Un resultado no define a este equipo. Lo que lograron a lo largo de este Mundial ha inspirado a millones de personas y espero que lo recuerden cuando el dolor comience a desvanecerse".

Los japoneses Tsuyoshi Watanabe (izq.) y Ayase Ueda reaccionan tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Japón.(Foto Prensa Libre: EFE).

El entrenador también tuvo palabras para los aficionados japoneses, quienes acompañaron al equipo durante todo el torneo. "Sabemos cuánto creyeron en nosotros y cuánto significó este equipo para ustedes a lo largo de este torneo. Queríamos recompensar esa fe con otra noche histórica, pero el fútbol puede ser cruel".

Japón se despide del Mundial 2026 tras dejar una imagen de crecimiento, competitividad y orgullo nacional, luego de haber estado a un minuto de eliminar a Brasil. Moriyasu cerró con un mensaje sobre el futuro: "Esto no es el fin del fútbol japonés. Aprenderemos, creceremos y volveremos más fuertes".