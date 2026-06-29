Orlando Gill elimina a Alemania y le da a Paraguay su revancha 24 años después

Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Albirroja selló su clasificación con un triunfo de 4-3 en la tanda de penales, en la que Orlando Gill fue la gran figura.

La victoria representa mucho más que un boleto a los octavos de final. Veinticuatro años después de la dolorosa eliminación sufrida en Corea-Japón 2002, cuando Alemania ganó 1-0 con un gol de Oliver Neuville al minuto 88, el conjunto guaraní saldó una de las cuentas pendientes más recordadas de su historia mundialista.

Aquel partido quedó grabado en la memoria del fútbol paraguayo. La Albirroja protagonizó una actuación defensiva memorable, liderada por José Luis Chilavert, Carlos Gamarra y Celso Ayala, y resistió durante 88 minutos el dominio alemán. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, Neuville apareció para marcar el único gol del partido y eliminar a Paraguay.

Ese mismo encuentro también dejó otra imagen imborrable: Chilavert estuvo cerca de sorprender a Oliver Kahn con un tiro libre que exigió al guardameta alemán y que pudo convertirse en uno de los goles más recordados de la historia de los Mundiales.

Dos décadas después, el fútbol le devolvió la oportunidad a Paraguay.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sostuvo el partido con orden, sacrificio y disciplina táctica. Alemania controló la posesión durante buena parte del encuentro, pero se encontró con una defensa sólida que redujo los espacios y resistió cada ataque.

La Albirroja abrió el marcador con un gol de Julio Enciso, mientras que Kai Havertz igualó para Alemania en la segunda mitad. En la prórroga, Jonathan Tah parecía darle la clasificación al conjunto europeo con un cabezazo, pero el VAR anuló la anotación al considerar que Waldemar Anton había obstruido al arquero Orlando Gill durante la ejecución del tiro de esquina.

Hace unos días, Jose Luis Chilavert había apuntado contra Orlando Gill, señalándolo por jugar "mudo", por no hablar en la cancha con su defensa y cuestionando su titularidad.



Alfaro lo sostuvo y hoy, Gill hace 6 atajadas durante el partido y para 2 penales, siendo elegido MVP… pic.twitter.com/dMRTKtGeUN — Juez Central (@Juezcentral) June 30, 2026

La decisión mantuvo con vida a Paraguay y condujo el partido a la tanda de penales.

Allí emergió la figura de Gill. El guardameta detuvo dos cobros alemanes y sostuvo la ilusión paraguaya hasta que José María Canale convirtió el penal definitivo que desató la celebración de todo un país.

La actuación del arquero tuvo un significado especial. Durante la fase de grupos fue objeto de críticas por parte del histórico exportero José Luis Chilavert, quien cuestionó públicamente su liderazgo y comunicación dentro del campo.

La polémica aumentó cuando Melissa Ávalos, esposa de Gill, respondió en redes sociales con un mensaje en defensa del guardameta, cuestionando los señalamientos del excapitán paraguayo y respaldando el trabajo realizado por su esposo durante el proceso mundialista.

Alemania NUNCA había perdido una tanda de penales en la Copa del Mundo. Nunca. Hoy fue la primera vez. Y nada habría sido posible sin ÉL. Don Orlando Gill hizo lo NUNCA ANTES VISTO en el torneo más importante que existe. Así se construyen los ídolos. Así nacen las leyendas. El… pic.twitter.com/erazV3Dhwj — Invictos (@InvictosSomos) June 29, 2026

Gill eligió responder sobre el terreno de juego. Su actuación frente a Alemania fue la mejor de su carrera con la selección y lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.

El técnico Gustavo Alfaro mantuvo siempre su confianza en el arquero pese a las críticas surgidas durante el torneo, una apuesta que terminó siendo determinante para la clasificación paraguaya.

Paraguay, que regresó a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, enfrentará ahora en los octavos de final al ganador del duelo entre Francia y Suecia. Mientras espera conocer a su próximo rival, Orlando Gill ya quedó instalado como uno de los grandes héroes del Mundial 2026 y como el hombre que lideró una de las mayores hazañas en la historia reciente del fútbol paraguayo.