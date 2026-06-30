La maldición del cuarto partido: el reto que México y Javier Aguirre buscarán romper en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, una de las selecciones que ha dejado buenas sensaciones es, de hecho, una de las anfitrionas: México.

El equipo dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre ha completado una fase de grupos soñada, ya que ganó todos sus partidos y obtuvo una puntuación perfecta de nueve puntos, a la espera de su duelo en dieciseisavos de final contra Ecuador este 30 de junio.

"El Tri" vive un momento en el que las expectativas están en lo más alto, principalmente porque el equipo mexicano tiene la oportunidad de romper una "maldición" que ha perseguido a la selección durante casi ocho mundiales.

Medios deportivos e internacionales, como Marca, llaman a este fenómeno "la maldición del cuarto partido", una expresión que en México ha sido sinónimo de frustración, memes, comedia y, ahora, de esperanza en que "El Vasco" pueda romperla.

Esta se remonta al Mundial de Estados Unidos 1994, cuando la selección de México fue eliminada en los octavos de final por Bulgaria en la tanda de penales de 3-1.

Lo que entonces fue una derrota dolorosa, pero asumible, se ha convertido en una constante para la selección mexicana en las competiciones mundialistas, ya que desde esa edición "El Tri" no ha podido superar el cuarto partido, es decir, los octavos de final.

Se le denomina cuarto partido porque se suman los tres encuentros que todas las selecciones disputan en la fase de grupos y luego el de octavos de final, donde comienza la eliminación directa.

Según Marca, México acumula ocho mundiales sin superar "el cuarto partido". En uno de ellos, el de Catar 2022, ni siquiera avanzó de la fase de grupos.

En el Mundial del 2018, México cayó 2-0 ante Brasil; en el del 2014, perdió 2-1 contra Países Bajos; en el de Sudáfrica 2010, 3-1 frente a Argentina; en el de Alemania 2006, 2-1 contra Argentina; en el de Corea y Japón 2002, 2-0 ante EE. UU.; en el de Francia 1998, 2-1 frente a Alemania; y en el de Estados Unidos 1994 quedó eliminado por Bulgaria.

Ahora, dado que México es una de las tres selecciones anfitrionas que avanzaron a los octavos de final, junto con Francia y Argentina, las esperanzas están puestas en el equipo de "El Vasco" para romper, de una vez por todas, esa maldición y llegar al tan deseado "quinto partido".

La única diferencia en este mundial es, debido a la implementación de los dieciseisavos de final, México tiene que ganar un partido más para lograr avanzar a los tan anhelados cuartos de final.

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