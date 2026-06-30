“Si te elimina Paraguay, no eres de primer nivel” las críticas a Alemania tras ser eliminada del Mundial 2026

Paraguay dio una de las sorpresas más grandes de lo que va del Mundial 2026, al eliminar a Alemania en una emocionante tanda de penales y clasificar a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro protagonizó un "batacazo", considerado por muchos como histórico, al dejar fuera a una de las selecciones más competitivas, con cuatro títulos mundiales en su palmarés.

El encuentro dejó toda clase de emociones, desde el empate con anotaciones del paraguayo Julio Enciso y el alemán Kai Havertz, que llevó el partido al alargue, hasta la tanda de penales, en la que el guardameta paraguayo Orlando Gill fue una de las figuras.

Sin embargo, del lado de Alemania, las críticas y las muestras de decepción no han cesado. Incluso jugadores y el director técnico, Julian Nagelsmann, han dicho sentirse "avergonzados" por el resultado que dejó al conjunto europeo eliminado del Mundial.

Luego del partido, el técnico alemán resumió la decepción y la autocrítica del equipo en una frase: "Si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel".

“SI TE ELIMINA PARAGUAY, NO SOS DE PRIMER NIVEL”: LA DURA AUTOCRÍTICA DE KIMMICH Y EL TÉCNICO DE ALEMANIA TRAS LA ELIMINACIÓN



Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en 16avos de final ante Paraguay, que ganó 4-3 en los penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y… pic.twitter.com/tRVQvwqDxo — infobae (@infobae) June 30, 2026

El entrenador también consideró que la derrota de Alemania tuvo una dosis de "infortunio", debido al gol anulado por el árbitro, que habría significado la victoria de su selección.

"Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania. No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente", afirmó.

Agregó que el equipo no defendió de forma correcta y que, aunque tuvo superioridad por las bandas, no fue suficiente para marcar una mayor diferencia.

Otro de los integrantes del equipo que expresó su decepción fue el capitán Joshua Kimmich, quien aceptó que Alemania "no jugó" bien contra Paraguay y que quedar fuera del Mundial es "una sensación horrible".

La reacción de Kimmich tras quedar eliminado ante Paraguay.



"No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados."



Lo que faltó decir es que Alemania está… pic.twitter.com/qZc21QuS30 — José I. Araoz (@Gazpachen) June 30, 2026

"En tres ocasiones hemos tenido grandes problemas contra selecciones que no son de talla mundial. Esa es la realidad", afirmó.

"Recuerdo la Alemania de mi infancia. La veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado", agregó el capitán.

Desde el inicio del Mundial, la selección de Alemania no dejó las mejores sensaciones. Aunque sorprendió con un contundente 7-1 sobre Curazao, la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil y las derrotas contra Ecuador y Paraguay evidenciaron a un equipo que dejó mucho que desear entre sus aficionados.

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