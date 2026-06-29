La historia de Marruecos en los Mundiales: del hito de 1986 al sueño de la Copa del Mundo 2026

Marruecos disputa en el 2026 su séptima Copa del Mundo y se ha consolidado como una de las selecciones africanas con mayor protagonismo en la historia del torneo.

Su debut mundialista llegó en México 1970, donde integró un grupo junto a Alemania Federal, Perú y Bulgaria. Aunque no logró avanzar, aquella participación marcó el inicio de su recorrido en la máxima cita del fútbol.

La primera gran página llegó en México 1986, cuando Marruecos ganó su grupo y se convirtió en la primera selección africana en alcanzar los octavos de final de una Copa del Mundo. En esa ronda fue eliminada por Alemania Federal, pero su actuación abrió un nuevo camino para el fútbol del continente.

En las ediciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Rusia 2018, los Leones del Atlas compitieron con intensidad, aunque no consiguieron superar la fase de grupos.

El gran salto llegó en Catar 2022. Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales de un Mundial, tras eliminar a España y Portugal. El equipo terminó en el cuarto lugar, la mejor actuación de una selección africana en la historia de la competición.

En el Mundial 2026, Marruecos volvió a demostrar su capacidad competitiva al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales en los dieciseisavos de final. El triunfo confirmó la continuidad de un proceso que ha convertido al conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi en uno de los referentes del fútbol africano y árabe.

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La Selección de Marruecos acaba de clasificar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo.



Los marroquíes en la tanda de penales más épica y cardíaca de toda la historia acaban de clasificar a la siguiente ronda eliminando a Países Bajos.



Con el palo… pic.twitter.com/NxEEuChWcc — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 30, 2026

Marruecos se impone en la tanda de penales. 🙌#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

De México 1986 a Catar 2022 y ahora al Mundial 2026, Marruecos ha construido una trayectoria marcada por hitos históricos. Primero abrió el camino para África al alcanzar los octavos de final; luego rompió el techo continental con su presencia en semifinales y, ahora, mantiene vivo el sueño de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.