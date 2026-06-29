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Cody Gakpo dedica su gol a su hijo Elijah Raphael tras una dolorosa pérdida
El delantero neerlandés Cody Gakpo protagonizó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 al dedicar su gol frente a Marruecos a su hijo Elijah Raphael, fallecido durante el embarazo.
Jugadores de Países Bajos celebran el gol de Cody Gakpo en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Marruecos en el estadio BBVA en Monterrey (México). El jugador lo dedicó a su hijo fallecido. Foto Prensa Libre: EFE.
El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se dirige a la prórroga para definir al clasificado. Esta nota periodistica se escribe cuando dan inicio los tiempos suplementarios.
Cody Gakpo abrió el marcador para Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un tanto que desató una celebración cargada de emoción. El atacante levantó los brazos al cielo, rompió en llanto, se cubrió el rostro con la camiseta y fue abrazado por todos sus compañeros, en una de las postales más conmovedoras de la jornada.
La pareja del futbolista, Noa van der Bij, anunció el pasado 27 de junio la pérdida de su hijo, Elijah Raphael, mediante un mensaje publicado en Instagram, en el que ambos agradecieron las muestras de apoyo recibidas y expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia.
Pese al difícil momento personal, Gakpo decidió permanecer concentrado con la selección neerlandesa. El seleccionador Ronald Koeman y sus compañeros respaldaron al delantero, quien optó por seguir representando a su país durante la Copa del Mundo.
Su anotación ante Marruecos adquirió un significado que trascendió lo deportivo. Más que un gol, fue un homenaje a su hijo y un momento de desahogo en medio de una de las experiencias más difíciles de su vida.
Sin embargo, el encuentro aún guarda emociones. Marruecos logró igualar el marcador en la recta final del tiempo reglamentario y llevó la eliminatoria al tiempo suplementario, por lo que el clasificado a los octavos de final todavía no está definido al cierre de esta publicación.