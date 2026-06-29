Cody Gakpo dedica su gol a su hijo Elijah Raphael tras una dolorosa pérdida

El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se dirige a la prórroga para definir al clasificado. Esta nota periodistica se escribe cuando dan inicio los tiempos suplementarios.

Cody Gakpo abrió el marcador para Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un tanto que desató una celebración cargada de emoción. El atacante levantó los brazos al cielo, rompió en llanto, se cubrió el rostro con la camiseta y fue abrazado por todos sus compañeros, en una de las postales más conmovedoras de la jornada.

La pareja del futbolista, Noa van der Bij, anunció el pasado 27 de junio la pérdida de su hijo, Elijah Raphael, mediante un mensaje publicado en Instagram, en el que ambos agradecieron las muestras de apoyo recibidas y expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia.

Pese al difícil momento personal, Gakpo decidió permanecer concentrado con la selección neerlandesa. El seleccionador Ronald Koeman y sus compañeros respaldaron al delantero, quien optó por seguir representando a su país durante la Copa del Mundo.

Su anotación ante Marruecos adquirió un significado que trascendió lo deportivo. Más que un gol, fue un homenaje a su hijo y un momento de desahogo en medio de una de las experiencias más difíciles de su vida.

🇳🇱 El sábado pasado, la pareja de Cody Gakpo, quien estaba embarazada, anunció la pérdida del bebé que tenían en camino y el delantero decidió continuar con el equipo de Países Bajos en el Mundial 2026.



⚽️ 48 horas después, el atacante convirtió el 1-0 para su país frente a… pic.twitter.com/Gl4oglh9rG — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 30, 2026

Sin embargo, el encuentro aún guarda emociones. Marruecos logró igualar el marcador en la recta final del tiempo reglamentario y llevó la eliminatoria al tiempo suplementario, por lo que el clasificado a los octavos de final todavía no está definido al cierre de esta publicación.

¡IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE! 🥹❤️



Cody Gakpo marcó el 1-0 de Países Bajos ante Marruecos y, en lugar de un festejo eufórico, cayó de rodillas sobre el césped y rompió en llanto.



Hace apenas unos días, el neerlandés y su esposa anunciaron la dolorosa pérdida de su hijo. Aun así,… pic.twitter.com/dxeX4ujLcS — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 30, 2026