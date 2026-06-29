¿Qué futbolistas han sido las mayores revelaciones al momento del Mundial 2026 por sus goles y atajadas?

La Copa del Mundo vive una edición sin precedentes. Por primera vez en la historia, el torneo reúne a 48 selecciones, lo que amplía el espectáculo, las historias y las oportunidades para que nuevas figuras emerjan en el escenario mundial.

Este cambio ha permitido que países considerados pequeños o con escasa tradición mundialista compitan de igual a igual con las potencias y dejen actuaciones memorables en la fase de grupos.

En ese contexto han surgido varias revelaciones que han dado de qué hablar. Desde jóvenes talentos europeos hasta guardametas veteranos que rompen esquemas, la primera fase del campeonato dejó nombres que ahora apuntan a ser protagonistas en los dieciseisavos de final.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde

Uno de los grandes protagonistas del Mundial es Vozinha, guardameta de Cabo Verde, quien a sus 40 años ha firmado actuaciones sobresalientes. Alejado del foco mediático de figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, su rendimiento ha sido determinante.

El arquero, que milita en el Chaves, de la segunda división de Portugal, fue clave en el histórico empate sin goles frente a España, encuentro en el que fue la figura. También mantuvo un alto nivel contra Uruguay y Arabia Saudí, consolidándose como uno de los líderes del equipo.

Gracias a su seguridad bajo los tres palos, Cabo Verde logró dos hitos:

Clasificar invicto a los dieciseisavos de final.

Convertirse en el país más pequeño en alcanzar una fase de eliminación directa en un Mundial.

Ahora afrontará un reto aún mayor con un duelo contra Argentina.

Johan Manzambi, la joya suiza

Entre los jóvenes talentos destaca Johan Manzambi. El mediocampista suizo, de 20 años, ha sido uno de los futbolistas más completos del torneo. Jugador del Friburgo alemán, Manzambi ha demostrado potencia física, despliegue defensivo y calidad técnica. Su recompensa ha sido marcar tres goles en la fase de grupos y desempeñar un papel determinante para que Suiza avanzara como líder de su grupo.

Elanga lidera a Suecia

Otra de las revelaciones ha sido el extremo sueco Anthony Elanga. Con pasado en el Manchester United, el atacante encontró en el Mundial el escenario ideal para relanzar su carrera.

Aunque no ha sido titular indiscutible, su impacto ha sido inmediato:

Dos goles al momento

Un gol decisivo frente a Países Bajos.

Una destacada anotación en el empate 1-1 contra Japón.

Ese gol frente a los asiáticos resultó decisivo para sellar la clasificación de Suecia. Elanga se ha convertido en el futbolista más desequilibrante del equipo dirigido por Graham Potter.

Balogun impulsa a Estados Unidos

Entre los delanteros sobresale Folarin Balogun. El atacante estadounidense tuvo una sobresaliente fase de grupos y fue determinante para que su selección avanzara como líder de grupo.

Sus números hablan por sí solos:

Doblete frente a Paraguay.

Gol decisivo en la victoria contra Australia.

Con 24 años, Balogun se consolida como el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Mauricio Pochettino y como una amenaza para las rondas de eliminación directa.

Bouaddi ilusiona a Marruecos

Marruecos también tiene motivos para ilusionarse con el futuro. El mediocampista Ayyoub Bouaddi, de 18 años, ha mostrado condiciones que lo convierten en una de las mayores promesas del torneo.

Jugador del Lille francés, Bouaddi ha destacado por su visión de juego, técnica y personalidad en momentos importantes. Su selección avanzó como segunda de grupo y ahora enfrentará esta noche al conjunto de Países Bajos con el joven mediocampista como una de sus principales cartas.

Eloy Room deja su huella

Aunque Curazao no avanzó a la siguiente fase, el portero Eloy Room protagonizó una actuación que quedará en la historia de los Mundiales. En el empate sin goles frente a Ecuador, el arquero del Miami FC segunda categoría del futbol profesional de Estados Unidos. realizó 15 atajadas y mantuvo su portería imbatida. Ese registro quedó a una sola intervención del récord histórico de 16 atajadas, establecido por el estadounidense Tim Howard.

Un Mundial con nuevas historias

Esta edición ampliada de la Copa del Mundo cumple con su promesa de ofrecer mayor competitividad, emoción y nuevos protagonistas. Equipos debutantes compiten de igual a igual con las potencias, jóvenes figuras irrumpen con fuerza y futbolistas experimentados vuelven a destacar en el escenario más importante del futbol mundial.

Con los dieciseisavos de final en marcha, el torneo entra en su etapa más intensa. La fase de grupos dejó claro que los nombres que hoy sorprenden podrían convertirse mañana en protagonistas de la historia de los Mundiales.