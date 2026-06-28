La lucha por la Bota de Oro: Messi lidera con 6 goles seguido de Mbappé, Haaland, Vinícius y Dembélé con 4

Las grandes figuras del fútbol mundial respondieron en la fase de grupos del Mundial 2026 con una intensa lucha por el liderato de goleo. Lionel Messi encabeza la tabla con seis anotaciones y llega como el máximo referente ofensivo del torneo.

El capitán argentino también hizo historia al convertirse en el máximo goleador de las Copas del Mundo con 19 tantos. Su gol ante Jordania le permitió superar el registro de 16 anotaciones que mantenía Miroslav Klose desde 2014.

Detrás de Messi aparece un grupo de figuras con cuatro goles cada una. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé se mantienen en la pelea por la Bota de Oro.

Cristiano Ronaldo y Harry Kane también continúan con opciones de alcanzar la cima durante la fase eliminatoria. Más atrás aparecen Deniz Undav, Jonathan David y Yoane Wissa, quienes acumulan tres anotaciones.

La lucha por el título de goleo promete intensificarse en los dieciseisavos de final. Francia confía en Mbappé y Dembélé, mientras que Brasil apuesta por Vinícius Júnior para seguir avanzando en el torneo.

Haaland también llega como una de las principales amenazas ofensivas tras un destacado inicio con Noruega. El delantero mantiene un promedio goleador que lo coloca entre los candidatos a pelear el liderato hasta las últimas rondas.

Messi construyó su marca con un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y un gol contra Jordania. Ahora buscará mantener su racha en la fase eliminatoria y ampliar su ventaja sobre el resto de los máximos artilleros del Mundial.