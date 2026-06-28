México cierra la fase de grupos como el único invicto y sin goles recibidos en el Mundial 2026

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México cierra la fase de grupos como el único invicto y sin goles recibidos en el Mundial 2026

El Tricolor terminó con nueve puntos tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa sin recibir un solo gol, uniéndose a un selecto grupo de selecciones que lograron esta marca histórica en una Copa del Mundo.

Alejandra Soto

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México cierra la fase de grupos como el único invicto y sin goles recibidos en el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Selección de México).

La Selección de México firmó una actuación inédita en la fase de grupos del Mundial 2026 al convertirse en el único equipo que ganó sus tres partidos sin recibir un solo gol. El Tricolor cerró la primera ronda con un registro perfecto.

Argentina era la única selección que podía igualar esa marca, pero recibió un gol en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania. Con ello, México quedó como el único equipo con ese logro en esta edición del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre sumó nueve puntos gracias a sus triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Además, mantuvo su portería invicta durante los tres encuentros disputados.

México no lograba superar la fase de grupos sin perder desde Brasil 2014, cuando avanzó con dos victorias y un empate. Ahora se une a una reducida lista de selecciones con pleno de triunfos y sin goles en contra.

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Antes del Tricolor, solo Países Bajos (1974), Brasil (1986), Italia (1990), Argentina (1998) y Uruguay (2018) habían conseguido ese registro. En todos esos casos, las selecciones alcanzaron al menos los cuartos de final.

España también terminó la fase de grupos sin recibir anotaciones, aunque no igualó el paso perfecto de México. La Roja sumó siete puntos tras empatar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay.

El registro alimenta la ilusión de la afición mexicana de romper una larga sequía mundialista. El Tricolor no alcanza los cuartos de final desde México 1986, una barrera que buscará superar en esta edición.

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