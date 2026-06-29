Marruecos elimina a Países Bajos en penales y avanza a los octavos del Mundial 2026

La selección marroquí volvió a demostrar su fortaleza en las fases de eliminación directa al dejar fuera a uno de los favoritos del torneo en el Estadio BBVA de Monterrey.

El encuentro permaneció igualado durante buena parte de la noche. Cody Gakpo adelantó a Países Bajos al minuto 72 con un gol que celebró entre lágrimas en homenaje a su hijo Elijah Raphael, fallecido durante el embarazo.

Cuando parecía que la clasificación neerlandesa estaba asegurada, Marruecos encontró el empate en el tiempo de reposición 90+1 gracias a un cabezazo de Issa Diop, que envió el partido a la prórroga.

En los 30 minutos suplementarios ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad, por lo que el clasificado se definió desde el punto penal.

En la tanda, Marruecos mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose para sellar una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final. El conjunto africano volvió a exhibir personalidad en los momentos de máxima presión y dejó en el camino a una selección neerlandesa que había finalizado como líder de su grupo.

Con esta victoria, Marruecos avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Canadá en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

La eliminación supone un duro golpe para Países Bajos, que llegó invicto a la fase eliminatoria y se despidió del torneo pese a haber tomado la ventaja durante el tiempo reglamentario.

Aficionados guatemaltecos llegan para ver el juego Países Bajos vs. Marruecos esta noche en el Estadio Monterrey, México.