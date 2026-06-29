Bono vuelve a ser héroe en los penales y clasifica a Marruecos ante Países Bajos

Marruecos eliminó a Países Bajos por 3-2 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en los 120 minutos, y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a una nueva actuación decisiva de Yassine Bounou, conocido mundialmente como Bono.

El partido, disputado en el Estadio Monterrey, tuvo ventaja neerlandesa con un gol de Cody Gakpo al minuto 71, pero Marruecos reaccionó en el tiempo añadido e igualó por medio de Issa Diop al 90+1, enviando la eliminatoria a la prórroga.

Durante el encuentro, Bart Verbruggen fue una de las figuras de Países Bajos. El portero del Brighton & Hove Albion respondió con atajadas importantes ante remates de Achraf Hakimi y Soufiane Rahimi, manteniendo con vida a su selección en varios pasajes del partido.

Sin embargo, la historia cambió en la definición desde los once pasos. En el cobro de Rahimi, Verbruggen alcanzó a tocar el balón, pero no logró evitar que terminara dentro de su portería. La acción marcó el inicio de una tanda que terminaría favoreciendo a Marruecos.

Del otro lado apareció Bono, de 35 años. El guardameta del Al-Hilal volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores especialistas del mundo en penales. En el quinto cobro neerlandés, ejecutado por Crysencio Summerville, permaneció firme, extendió el brazo y desvió el disparo sin necesidad de lanzarse, manteniendo con vida a su selección.

El penal definitivo llegó instantes después, cuando Ismael Saibari convirtió el lanzamiento que selló el triunfo marroquí por 3-2 y desató la celebración de los Leones del Atlas.

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🇲🇦 En la tanda de penales, Yassine Bounou volvió a demostrar por qué es un tremendo arquero. 🧤🌟



🚫 El guardameta marroquí le detuvo el penal a Crysencio Summerville con una reacción… pic.twitter.com/VsVAhwz4bn — Futbolnamass (@futbolnamass) June 30, 2026

La tanda estuvo marcada por los errores de ambos equipos. Países Bajos convirtió por medio de Teun Koopmeiners y Wout Weghorst, pero falló con Justin Kluivert, Quinten Timber y Summerville. Marruecos anotó con Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari, mientras que Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi desperdiciaron sus cobros.

O QUE FOI ESSA DEFESA DO BONO pic.twitter.com/XiLbfOqIwJ — Gols Clássicos (@GolsClassicos) June 30, 2026

Con esta victoria, Marruecos avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Canadá, y volvió a eliminar a una selección europea en una fase de eliminación directa, como ya había logrado durante su histórica campaña en Catar 2022.

Yassine Bounou, más conocido como Bono, nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, de padres marroquíes. Se trasladó a Marruecos a temprana edad, donde inició su formación en el Wydad Casablanca. Su carrera en Europa despegó en España con el Girona y alcanzó su punto más alto en el Sevilla, donde conquistó la UEFA Europa League y se consolidó como uno de los porteros más fiables del continente. Actualmente milita en el Al-Hilal de Arabia Saudita.

El penal que tapó Bono para meter a Marruecos a la final de la Copa Africana de Naciones.



A medio recorrido, regresó y sacó un manotazo espectacular.



Qué capacidad de reacción 🤐



¿Benji Price o Richard Tex Tex? De Supercampeones 🤯pic.twitter.com/PtulniKFPn — Invictos (@InvictosSomos) January 15, 2026

Bono ha construido una reputación legendaria en las tandas de penales. En Catar 2022 fue el héroe de Marruecos al detener dos lanzamientos frente a España en los octavos de final, una actuación que impulsó a los Leones del Atlas hasta las semifinales, la mejor participación de una selección africana en la historia de los Mundiales. Cuatro años después, volvió a responder en el momento de mayor presión y reafirmó su condición de referente del fútbol marroquí y de uno de los grandes especialistas en definiciones desde los once pasos.