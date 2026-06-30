¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y por qué Donald Trump busca eliminarla?

Durante la mañana de este 30 de junio, la Corte Suprema de EE. UU. declaró ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense, hijos de indocumentados o de personas con visas temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.

Frente a este escenario, el dictamen de la Corte Suprema de EE. UU. reconoce que "todos los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción", de manera que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda" del país.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, la decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que integran la corte, y mantiene una interpretación de la Constitución que, durante 150 años, ha considerado estadounidense a casi cualquier persona que nazca dentro del país norteamericano.

Los cuatro jueces considerados conservadores discreparon del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento como un derecho totalmente automático y aseguraron que la Decimocuarta Enmienda, aprobada para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, solo pretendía otorgarla a hijos de esclavos.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en EE. UU?

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1868 (Hace 158 años), garantiza la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida en la nación norteamericana y protege los derechos civiles al establecer el debido proceso legal y la igualdad de protección ante la ley para todos los ciudadanos.

Ante esta situación, el mandatario estadounidense Donald Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes irregulares, una medida que firmó el lunes 20 de enero del 2025, el mismo día en que asumió su segundo mandato, y que inauguró un periodo de políticas antimigratorias restrictivas.

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Esto se debe a que el presidente republicano de 80 años ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que Estados Unidos es la única nación que otorga la ciudadanía de manera automática. Sin embargo, ese argumento es falso, puesto que más de treinta naciones también reconocen ese derecho.

Dadas las circunstancias, el juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, discrepó en parte al no compartir "la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía", aunque tampoco respaldó el decreto del presidente Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento, vigente desde hace un siglo.

Los pilares fundamentales de la Decimocuarta Enmienda

La primera sección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. otorga la ciudadanía estadounidense a toda persona nacida o naturalizada en el territorio de Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, debido a que fue creada originalmente para asegurar que los esclavos recién liberados fueran reconocidos como ciudadanos.

Asimismo, la cláusula de privilegios e inmunidades de la Decimocuarta Enmienda prohíbe a los estados crear o aplicar leyes que reduzcan los privilegios o inmunidades de los ciudadanos estadounidenses, como la orden del presidente Trump, que habría afectado a 255 mil niños al año, pero quedó anulada por la decisión de la Corte Suprema.