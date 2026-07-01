Tragedia durante los festejos por el triunfo de México: ¿cómo murieron los cuatro aficionados?

Durante la tarde de este miércoles 1 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México elevó a cuatro el número de personas fallecidas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial del 2026, mientras las autoridades continúan investigando qué causó la muerte de las víctimas en la capital.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, informó que cuatro personas —dos mujeres de 19 y 48 años, y dos hombres de 30 y 44 años— murieron durante la noche del martes 30 de junio, luego de que la selección mexicana derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial, disputados en el estadio de la Ciudad de México.

Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la Fiscalía capitalina mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron las muertes de las cuatro víctimas, ya que dos de los fallecidos eran de la Ciudad de México y uno, del Estado de México, mientras que la identidad de la cuarta víctima aún se desconoce.

"Hay que ver qué provocó esta oleada de gente. Eso es lo que se está investigando en la Fiscalía", dijo Brugada, quien además descartó que los fallecimientos estuvieran relacionados con el consumo de alcohol, responsable de aproximadamente 2 millones de muertes al año en el mundo, lo que representa el 4.5% de todas las defunciones.

Suben a cuatro los fallecidos durante festejos por el triunfo de México en el Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México continúa investigando qué provocó la asfixia que causó la muerte de tres de las víctimas, dado que la secretaria de Salud, Nadine Gasman, informó que un hombre y dos mujeres murieron por esa causa, mientras que la cuarta víctima falleció en un hospital local tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

"El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo", explicó la funcionaria, quien señaló que la Fiscalía local mantiene abierta una investigación para determinar qué provocó la asfixia de las tres primeras víctimas.

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La mandataria mexicana agregó que las autoridades de la Ciudad de México aún buscan establecer "cómo fue la mecánica de esta asfixia" y señaló que será la investigación de la fiscalía la que determine las circunstancias en las que ocurrieron los hechos durante los festejos en la capital, donde miles de personas salieron a celebrar la victoria.

Tan solo en Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se concentraron 484 mil personas, mientras que en las inmediaciones del estadio Ciudad de México se reunieron 95 mil. Por ello, según la Secretaría de Salud, durante los festejos se brindaron 700 atenciones y 28 personas fueron trasladadas a hospitales.

Lesiones, intoxicaciones alcohólicas, crisis de ansiedad y otras emergencias

Como respuesta a lo ocurrido el pasado martes 30 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que instruyó el fortalecimiento "inmediato" de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo juego, previsto para el próximo domingo 5 de julio, ante laexpectativa de una nueva concentración masiva de fanáticos.

Brugada también informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió carpetas de investigación por los fallecimientos y pidió que las indagatorias "lleguen a las últimas consecuencias" para deslindar responsabilidades, ya que, según cifras oficiales, alrededor de 987 mil personas salieron a celebrar el triunfo del Tricolor.