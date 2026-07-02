Cabo Verde prepara un regalo para Lionel Messi: El homenaje antes del partido del Mundial 2026

Durante la tarde de este jueves 2 de julio, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, habló con el periodista argentino Eduardo Feinmann en Radio Mitre, una estación que transmite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó cómo la selección caboverdiana tiene pensado homenajear a Lionel Messi en la Copa Mundial del 2026.

El mandatario de Cabo Verde contó cómo homenajearán al argentino y, además, confirmó “feriados” en su país si la selección caboverdiana avanza a los octavos de final, dado que la nación africana ya dio la sorpresa al clasificarse segunda en el grupo H, por encima de Uruguay y detrás de España, en su primera participación en un Mundial.

Por lo tanto, Argentina jugará contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, el viernes 3 de julio a las 16.00 horas de Guatemala, por los dieciseisavos de final del Mundial, y en el país africano hay mucha expectativa por el cruce, especialmente porque su selección enfrentará a Lionel Messi y compañía.

En consecuencia, José María prepara un reconocimiento para el capitán argentino y explicó lo que significa para su nación enfrentar a la Albiceleste y al astro rosarino: “Es un gran honor recibir a Lionel”, dijo, y adelantó que tienen un regalo especial: una camisola de Cabo Verde con el número diez y el apellido Messi estampado en la espalda.

La ilusión de Cabo Verde ante Argentina

El mandatario de Cabo Verde señaló que considera al rosarino uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y explicó que el regalo representa un gesto de reconocimiento hacia su trayectoria. “Vamos a afrontarlos con la misma determinación, la misma voluntad y con el deseo de ganar y alcanzar la siguiente fase”, reconoció.

José María Neves aseguró que Cabo Verde saldrá a disputar el partido contra Argentina con la ilusión de siempre y apostó por un triunfo africano: “Creo que mi selección puede vencer a la Albiceleste por 1-0”, pronosticó el presidente, cuyos futbolistas favoritos son Kevin Lenini y Hélio Varela, los anotadores ante la escuadra uruguaya.

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Cabo Verde llega al cruce contra Argentina con una mezcla de orgullo deportivo, expectativa nacional y reconocimiento hacia Lionel Messi, quien recibirá un homenaje especial de parte de la delegación rival por ser "el mejor jugador del mundo", de acuerdo con las declaraciones del mandatario José María Neves en una radio argentina.

El presidente caboverdiano señaló que la distinción busca marcar el respeto deportivo hacia el capitán de la selección argentina y el gesto tiene un peso histórico, debido a que el país africano atraviesa su mejor momento en una Copa Mundial y jugará una instancia eliminatoria frente a la vigente campeona del mundo, comandada por Messi.

El orgullo nacional de Cabo Verde

José María Neves describió el recorrido de su selección en la Copa Mundial del 2026 como un orgullo nacional que trasciende el resultado inmediato del próximo encuentro, dado que la campaña caboverdiana sorprendió por su solidez y por su capacidad para competir ante rivales de primer nivel, como España y Uruguay, en la fase de grupos.

La selección de Cabo Verde terminó invicta en el grupo H, con empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita, lo que le permitió acceder a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. Dadas las circunstancias, su rendimiento defensivo fue uno de los aspectos más fuertes de la clasificación de los tiburones a los dieciseisavos de final.