¿A qué hora juega Argentina? El duelo de Lionel Messi contra Vozinha y Cabo Verde en el Mundial

Durante la noche del jueves 2 de julio, el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, aseguró que su selección nacional afrontará sin “ningún miedo” el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026 contra Argentina, que se disputará en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida, frente a más de 65 mil espectadores.

Frente a este escenario, según las declaraciones de Neves recogidas por una agencia pública caboverdiana de noticias, los Tiburones Azules, como se conoce popularmente al combinado del país insular africano, jugarán con “la misma fe, esperanza, entrega y determinación” que les han permitido firmar el mejor campeonato de toda su historia.

“Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones”, afirmó el jefe de Estado, en declaraciones hechas en la ciudad portuguesa de Coimbra, donde se encuentra de visita oficial, en referencia a que, en la fase de grupos, Cabo Verde también enfrentó a otras dos campeonas mundiales, España y Uruguay, con las que empató.

“No tenemos ningún miedo. Vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos 50 años de independencia del país”, prosiguió el mandatario, quien sostuvo que su país podría dar la sorpresa en Miami.

¿A qué hora juega Argentina?

La selección de Argentina enfrentará a su similar de Cabo Verde este viernes 3 de julio, a las 16.00 horas de Guatemala, en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, donde más de 65 mil espectadores presenciarán el encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el último Mundial de Lionel Messi.

Para este partido, el mandatario de Cabo Verde sostuvo que las estadísticas no serán decisivas ante la selección argentina, vigente campeona del mundo, y afirmó que el resultado dependerá de la actitud en el terreno de juego. “Las probabilidades no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo”, subrayó José María.

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A su vez, Neves expresó su deseo de que el guardameta Vozinha vuelva a ser elegido el mejor jugador del partido y aseguró que, independientemente del resultado frente a Argentina, Cabo Verde “ya ha ganado su Mundial” por su actuación en el torneo. “Queremos demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad”, agregó el caboverdiano.

“Si podemos estar entre los mejores en el futbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia”, concluyó, luego de considerar que la participación de los Tiburones Azules tiene un valor que trasciende y puede servir de inspiración para el desarrollo del país.

Cabo Verde, la revelación que desafiará a la Albiceleste

Argentina iniciará la fase de eliminación directa de la Copa Mundial del 2026 ante Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo, que en su debut en una Copa del Mundo logró meterse entre las 32 mejores selecciones tras finalizar en el segundo puesto del Grupo H, por encima de Arabia Saudita y Uruguay, bicampeona del mundo.

El conjunto africano, dirigido por Pedro Brito, construyó una clasificación tan particular como meritoria. No ganó ningún partido, pero tampoco perdió. Debutó con un valioso empate sin goles frente a España, luego igualó 2-2 con Uruguay y cerró la fase de grupos con otro 0-0 ante Arabia, resultados que le alcanzaron para poder avanzar.