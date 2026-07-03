Clima, seguridad o beneficio: Las razones por las que se planteó cambiar el horario del México contra Inglaterra

Durante la tarde de este viernes 3 de julio, diversos periodistas mexicanos, entre ellos David Faitelson, Joaquín López-Dóriga y John Sutcliffe, confirmaron que el partido del próximo domingo 5 de julio entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial, pasará de las 18 a las 12 horas, tiempo de la Ciudad de México. Sin embargo, el cambio de horario no se concretó oficialmente.

Asimismo, de acuerdo con ESPN, cadena de televisión dedicada exclusivamente a los deportes, el horario del encuentro se adelantaría por el riesgo de tormentas eléctricas en la Ciudad de México, dado que la temporada de lluvias en la capital mexicana podría convertirse en un factor por considerar durante el duelo entre México e Inglaterra.

Esto se debe a que el clima obligó a retrasar el partido de México contra Ecuador, en los dieciseisavos de final del la Copa Mundial, donde una tormenta eléctrica demoró una hora el inicio del encuentro en el Estadio Ciudad de México, el mismo recinto donde se disputará el duelo contra los dirigidos por el entrenador alemán Thomas Tuchel.

Sin embargo, la decisión de cambiar el horario del compromiso, no fue confirmada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), y causó decenas de reacciones en redes sociales, donde internautas consideraron que la modificación beneficiaba directamente a México, que también cuenta con la localía y el apoyo de la afición.

¿Clima, seguridad o beneficio?

Debido a que a lo largo del torneo ya se han registrado partidos suspendidos o interrumpidos por actividad eléctrica en las sedes mundialistas, incluido el encuentro entre México y Ecuador, que comenzó una hora después de lo programado, la preocupación no es menor. No obstante, al parecer, no era el único factor del cambio de horario.

Conforme a lo expuesto por el periodista deportivo mexicano David Faitelson, aunque el cambio de horario presuntamente obedecía a las tormentas eléctricas previstas para el domingo, lo que más habría convencido a la FIFA fue la seguridad, debido a que se teme que se produzcan celebraciones desmedidas que deriven en más escenas trágicas.

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"La tormenta eléctrica es lo de menos. Es un asunto de seguridad. Los excesos en las celebraciones han provocado que el gobierno mexicano sugiera un cambio de horario. FIFA lo ha entendido", agregó el destacado comentarista deportivo mexicano, quien también indicó que la FIFA le pone cada vez más complicado el panorama a Inglaterra.

"A las doce del día, en el mismo estadio donde, 40 años antes, la mano de Dios anotó por primera vez un gol ante los ingleses. Ahí mismo, México buscará hacer historia. Pobres ingleses, el domingo pagarán todos sus pecados", añadió David Faitelson, reconocido en las plataformas digitales por sus análisis fuertes y polémicos en televisión.

¿Ventajas para México?

Aunque en las redes sociales se comenta que la selección de México planeaba llevar a los ingleses a fundirse a su ciudad capital, muchos internautas consideraron que, más allá de factores externos como la localía mexicana, la Copa del Mundo se decide con futbol, algo que, en el papel, parece beneficiar a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel.

A pesar de ello, el cambio de horario perjudicaría directamente al espectáculo futbolístico, de manera que afectará tanto a Inglaterra como a México, y eso no representa una buena noticia desde el punto de vista futbolístico. Además, a algunas personas les resultaba muy extraño que la FIFA tomara esta decisión a pocos días del compromiso.