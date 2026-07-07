Copa del Mundo 2026: ¿Cuáles podrían ser los cuatro semifinalistas del Mundial, según la IA?

Durante la noche del pasado lunes 6 de julio, la selección de Bélgica aseguró la sexta plaza en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, a la espera de lo que ocurra este martes 7 de julio en los partidos entre Argentina y Egipto, y entre Colombia y Suiza, de donde saldrán los últimos dos clasificados a la siguiente ronda del Mundial.

Hasta el momento, las llaves de los cuartos de final quedaron conformadas de la siguiente manera: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica y Noruega vs. Inglaterra. En la última llave se enfrentarán los últimos ganadores de los octavos de final, por lo que se prevé que Argentina y Colombia se medirán en esa fase, como en la Copa América.

Francia no queda fuera en los cuartos de final desde la edición del 2014 y Marruecos, por su parte, enfrentará a la selección que la eliminó en las semifinales del 2022. En la otra llave, España regresó a los cuartos de final por primera vez desde el 2010, cuando fue campeona, y Bélgica espera avanzar a semifinales por tercera vez en su historia.

Inglaterra clasificó a los cuartos de final por tercera vez consecutiva y Noruega avanzó a esta fase por primera vez en su historia, por lo que el equipo comandado por Erling Haaland espera seguir haciendo historia en la Copa Mundial del 2026 y clasificar a las semifinales por primera vez, luego de haberse ausentado durante 28 años del torneo.

Los semifinalistas del Mundial, según la IA

Francia

Con base en el nivel mostrado hasta ahora y en los cruces de los cuartos de final, la inteligencia artificial (IA) eligió a la selección de Francia como una de las cuatro semifinalistas de la Copa Mundial del 2026, debido a que ha mostrado solidez defensiva y sigue siendo una de las favoritas para ganar el torneo, disputado en Norteamérica.

Su duelo contra Marruecos será complicado, pero la IA considera que Francia parte con una ligera ventaja, ya que el equipo dirigido por Didier Deschamps es una de las principales potencias del futbol y se caracteriza por su diversidad multicultural, un sistema de formación juvenil de élite y un estilo de juego táctico, pragmático y veloz.

🇫🇷🆚🇲🇦 Le Maroc en Coupe du Monde… une affiche qui rappelle de très bons souvenirs aux Bleus, vainqueurs des Lions de l’Atlas en dem-finale du mondial 2022 🔥✨ pic.twitter.com/Cvbc6g6xgv — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 7, 2026

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España

De acuerdo con la inteligencia artificial, la selección de España llega en un buen momento tras eliminar a Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026 y parece haber encontrado equilibrio entre posesión, presión y contundencia. Sin embargo, ante Bélgica será un partido de alto nivel, aunque le da una ligera ventaja a la Roja.

Los dirigidos por Luis de la Fuente se caracterizan por un juego ofensivo basado en la posesión, el control del balón y la presión alta. Por lo tanto, la selección española prioriza la movilidad y la ocupación de espacios en campo rival, mantiene una estructura de carácter fuertemente colectivo y muestra una gran capacidad competitiva.

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¡¡QUE ESTAMOS EN CUARTOS!!



(Tienes un carrusel de 20 fotones en nuestro insta).#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rn12J0iGgU — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 7, 2026

Inglaterra

Conforme a lo expuesto por la inteligencia artificial, la selección de Inglaterra tendrá un reto importante frente a la sorprendente Noruega, pero su experiencia en estas instancias hace pensar que avanzará, dado que cuenta con una de las plantillas más caras del mundo, un promedio de edad muy joven y un equipo altamente competitivo.

El equipo del director técnico alemán Thomas Tuchel se apoya en figuras como el delantero Harry Kane, el mediocampista Jude Bellingham y el extremo Bukayo Saka. Por ello, el juego de la selección inglesa se caracteriza por la presión alta, la intensidad en la recuperación y el ataque rápido, además de su contundencia frente al arco rival.

Colombia

La apuesta más arriesgada de la inteligencia artificial fue Colombia, ya que, si supera a Suiza, considera que tiene argumentos para competir con cualquier rival. No obstante, el otro posible semifinalista de esa llave sería Argentina si logra resolver su serie de octavos. Sin embargo, en la actualidad, la Tri parte con ventaja por su ímpetu.

Los cafeteros destacan internacionalmente por su estilo de juego técnico, velocidad por las bandas y una notable influencia de futbolistas de la región del Pacífico. Conocida como la “Tricolor”, la selección de Colombia se caracteriza por su resiliencia y por su histórica participación mundialista, con jugadores de élite como James Rodríguez.