Cinco argentinos pitarán el Francia vs. Marruecos: La reacción de la prensa francesa a la designación

Durante la tarde de este martes 7 de julio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó la designación arbitral para el duelo entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, y la decisión generó rápidamente reacciones entre los usuarios de redes sociales por un detalle poco habitual en el torneo.

Los cuartos de final de la Copa Mundial del 2026 comenzarán el próximo jueves 9 de julio con el cruce entre Francia y Marruecos en la ciudad de Boston, Massachusetts, y los cinco integrantes del equipo arbitral serán argentinos, de manera que la Copa del Mundo sumó un nuevo motivo de polémica y debate en las plataformas digitales.

El árbitro argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el duelo, por lo que no deja de ser curioso que un colegiado de Argentina dirija a Francia en los cuartos de final, pero así lo decidió la FIFA. De por sí, muchas miradas estaban puestas en el quinteto arbitral, y esta designación no hizo más que avivar la polémica digital.

Esta Copa Mundial del 2026 ha tenido varios motivos de polémica, desde la roja anulada al estadounidense Folarin Balogun hasta la designación de algunas ternas arbitrales. En consecuencia, para el primer cotejo de los cuartos de final, los franceses ya encendieron las alarmas y la decisión no pasó desapercibida en las redes sociales.

Francia, indignada con la FIFA

Para el medio deportivo francés RMC Sport, "la FIFA es una descarada" por designar un equipo arbitral completamente argentino para el compromiso entre Francia y Marruecos, pese a que Facundo Tello es un árbitro experimentado y ha realizado un buen trabajo junto con sus dos asistentes a lo largo de la Copa Mundial del 2026.

Sin embargo, para RMC Sport, lo más llamativo es que el cuarto árbitro y el árbitro asistente de video (VAR) serán argentinos, pues la FIFA ha mantenido el criterio de elegir árbitros de una nacionalidad y al cuarto árbitro y al encargado del VAR de otra en la mayoría de juegos del Mundial. Por ello, los reclamos y críticas no se han hecho esperar.

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“No me centraré en quién será el árbitro. No lo hemos hecho antes y no vamos a hacerlo ahora. Nos centraremos en Marruecos. No debemos caer en la paranoia. Si los árbitros están aquí, es porque están a la altura“, agregó Dayot Upamecano, futbolista francés que juega como defensa en el Bayern Múnich, de la Bundesliga de Alemania.

Frente a este escenario, el equipo arbitral que acompañará a Facundo Tello para el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos estará integrado por sus compatriotas: Juan Pablo Belatti, como asistente; Gabriel Chade, como segundo juez de línea; Darío Herrera, como cuarto árbitro, y Cristian Navarro, como quinto árbitro.

Rivalidad entre Francia y Argentina

La rivalidad entre ambos conjuntos se remonta a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, cuando la selección de Francia, comandada por Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Benjamin Pavard, eliminó a Argentina, liderada por Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero, que venía de perder la final contra Alemania en Brasil 2014.

Cuatro años después, Argentina y Francia se volvieron a ver las caras, esta vez en la final del Mundial de Catar 2022, en la que el cuadro de Messi y Di María superó al conjunto de Mbappé en la tanda de penales. Fue una de las mejores finales de la historia de la Copa del Mundo, por lo que ambas escuadras esperan repetir en este 2026.