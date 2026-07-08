“España ahora es una causa perdida”: La crítica del presidente Trump a sus aliados de la OTAN

Durante la mañana de este miércoles 8 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agitó la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, Turquía, con críticas a sus aliados, especialmente por no apoyar la guerra en Medio Oriente contra Irán. “No estoy contento”, agregó el republicano.

“No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos”, añadió el mandatario estadounidense de 80 años, quien criticó particularmente al Gobierno de España.

“España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con los españoles”, comentó el magnate neoyorquino, dado que el Gobierno español nunca ha querido adecuar su gasto e inversión militar a las pretensiones del presidente Donald Trump e incluso cerró la puerta a usar instalaciones en su territorio para la ofensiva contra Irán.

Sin embargo, los ataques del mandatario estadounidense se remontan a la Cumbre de La Haya, celebrada en los Países Bajos en junio del 2025, cuando los líderes de la Alianza Atlántica acordaron avanzar hacia un objetivo de inversión en defensa del 5% del producto interno bruto (PIB) para 2035, pero España se desmarcó del compromiso.

Trump decepcionado con la OTAN

“Me decepcionó mucho la OTAN. No necesitábamos ayuda alguna y, en cierto modo, los estaba poniendo a prueba. Estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros”, dijo el mandatario de la Casa Blanca a periodistas.

Frente a este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump insistió en que el Gobierno de España “se portó muy mal” por no haberlo respaldado en su ofensiva contra Irán, pero destacó la “unidad tremenda” durante la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Ankara, Turquía.

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“España se portó muy mal, aunque luego Italia se portó bien, y casi todos los países han estado bien. Solo tuvieron un mal momento. No nos ayudaron; aunque no necesitábamos la ayuda, podríamos haberla querido”, añadió Trump, con lo que rebajó el tono de las críticas que había lanzado en la víspera contra sus aliados europeos.

“Solo puedo decir que la principal palabra que sale de la cumbre de hoy es unificación. Nunca he visto nada parecido. Cada uno de esos países nos ama y se ama entre ellos. Eso fue una unificación tremenda”, agregó el mandatario, quien se pronunció así en una rueda de prensa al ser preguntado sobre sus críticas a España y a otros aliados.

Pedro Sánchez reivindica el buen papel de España en la OTAN

Dadas las circunstancias, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reivindicó el papel español en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y aseguró que su país ocupa el séptimo lugar en el ranking de los aliados que cumplen con los objetivos propuestos, pese a las críticas de Trump, quien lo tacha de ser un aliado terrible.

Tras la reunión de los jefes de Gobierno, Pedro Sánchez defendió que su país cumple los compromisos adquiridos tanto en inversión como en la modernización de las capacidades de disuasión de la OTAN. “España ha venido a esta cumbre satisfecha y decidida a seguir prestando un apoyo férreo a sus aliados”, concluyó el presidente.