Caso “El Mayo” Zambada: Sheinbaum hablará con Donald Trump y México investiga el papel del FBI

Durante la mañana de este viernes 10 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que persisten contradicciones sobre la captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada en julio del 2024 y sostuvo que la principal preocupación es determinar si hubo una violación de la soberanía nacional durante la operación.

Sheinbaum no descartó una llamada directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar la detención del piloto que trasladó a Ismael Zambada a EE. UU. el 25 de julio del 2024 y la posible intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo que terminó con la captura del cabecilla del Cartel de Sinaloa.

Las declaraciones de la mandataria mexicana responden a los recientes comentarios del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reiteró que la detención de "El Mayo" Zambada no fue una operación del Gobierno de Washington D. C. y que ni el avión ni el piloto pertenecían a las autoridades estadounidenses.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo de EE. UU. Esa es la contradicción”, afirmó Sheinbaum, quien puntualizó que la gestión corresponde a la Fiscalía General de México (FGR) y al Departamento de Justicia estadounidense, instituciones responsables del proceso.

¿EE. UU. mintió sobre su participación en la captura del Mayo?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, las acusaciones de que Estados Unidos mintió sobre su participación en la captura de Ismael Mario Zambada García, conocido como "El Mayo", un exnarcotraficante mexicano, han reavivado la polémica en torno a un tema que ha tensado las relaciones entre EE. UU. y México.

Ante este escenario, las autoridades mexicanas informaron que investigaban si el Gobierno de Estados Unidos había mentido sobre su papel en la captura del narcotraficante que cofundó el Cártel de Sinaloa, cuyo traslado secreto al territorio estadounidense en julio del 2024 sigue siendo motivo de tensión entre ambos países.

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Por su parte, la Fiscalía General de México informó que investigaba un informe que vinculaba al FBI con la detención de "El Mayo" en México, ya que incluía una declaración atribuida a esa agencia en la que se afirmaba que sus agentes especiales "lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del Gobierno de Estados Unidos".

Sin embargo, las autoridades estadounidenses llevan más de dos años insistiendo en que sus agentes no participaron en el traslado y que solo se hicieron cargo de Zambada García, uno de los fundadores y cabecillas del Cartel de Sinaloa, cuando llegó a Estados Unidos, de manera que no actuaron en México ni violaron su soberanía.

La charla con el presidente Trump

Durante la conferencia, Sheinbaum aclaró que, aunque el tema no ha sido planteado de manera directa al presidente de Estados Unidos, esa opción sigue contemplada. “Lo podemos hablar con Donald Trump”, expresó la presidenta, quien aseguró que el tema trasciende la captura de "El Mayo" y se centra en el respeto de la soberanía mexicana.

Para Sheinbaum, la esencia de la cuestión es determinar si el FBI o cualquier otra agencia estadounidense desempeñó un papel operativo en territorio mexicano durante la captura de Zambada, lo que supondría una posible violación de la soberanía mexicana y constituye uno de los temas de mayor tensión en la relación entre México y EE. UU.