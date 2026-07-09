Nuevo vuelo desde Fort Lauderdale: Frontier amplía su red con ocho rutas que operaba Spirit

Tras atravesar severas dificultades financieras, dos declaraciones de quiebra y el fracaso de las negociaciones para un rescate financiero con el Gobierno de Estados Unidos, la aerolínea de ultra bajo costo, Spirit Airlines, inició un cierre inmediato y ordenado la noche del pasado 2 de mayo, por lo que actualmente ya no realiza vuelos.

Han pasado poco más de dos meses desde que Spirit Airlines cesó definitivamente todas sus operaciones comerciales y suspendió de forma permanente todos sus itinerarios programados, de manera que las autoridades aeronáuticas de EE. UU. recomiendan a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos de Norte y Centroamérica.

Los canales habituales de atención telefónica y en aeropuertos de Spirit Airlines quedaron fuera de línea de forma definitiva, y la compañía aérea entró en un proceso de subasta para vender sus aeronaves y derechos aeroportuarios, con el fin de mitigar sus deudas. Eso fue, precisamente, lo que consiguió en su nuevo acuerdo con Frontier.

Durante la mañana de este jueves 9 de julio, Frontier Airlines anunció, mediante un comunicado digital, la incorporación de ocho nuevas rutas que anteriormente formaban parte de la red de Spirit, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en Estados Unidos tras la suspensión de operaciones de su competidora en varios mercados.

El vacío que dejó Spirit

Siete de estas ocho nuevas rutas de Frontier Airlines comenzaron a operar el pasado miércoles 8 de julio, y una más, este jueves 9 de julio. Por lo tanto, con esta programación ampliada, la aerolínea se sumó a las compañías aéreas que cubren el vacío que dejó Spirit Airlines tras la suspensión de sus servicios a principios de mayo.

De acuerdo con El Nuevo Herald, un periódico matutino del Gran Miami, los nuevos vuelos conectarán ciudades como Orlando, Boston, Detroit, Dallas, Kansas City, Filadelfia, Memphis, Richmond, Fort Lauderdale y Las Vegas. Por ello, para conmemorar el inicio de las operaciones, Frontier Airlines ofrece tarifas desde US$39 (Q297).

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“Nos complace ampliar nuestra red de servicios para garantizar que los consumidores sigan teniendo acceso a opciones de bajo costo mientras planifican sus viajes para este verano y los siguientes”, afirmó Josh Flyr, presidente de Frontier, quien reconoció que la aerolínea ampliará su presencia en los mercados que antes operaba su rival.

Frente a este escenario, según datos aeroportuarios de El Nuevo Herald, Frontier Airlines concentra el 3.8% del tráfico de pasajeros en Fort Lauderdale, una ciudad ubicada en el sur de Florida, a 48 kilómetros al norte de Miami, y esta cifra representa la cuota de mercado más pequeña entre las principales aerolíneas que operan en ese aeropuerto.

Las nuevas rutas de Frontier

Frontier Airlines lanzó servicio desde el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida, hacia los siguientes destinos:

Aeropuerto Internacional Logan de Boston , con vuelos diarios y tarifas desde US$69 (Q526)

, con vuelos diarios y tarifas desde Aeropuerto Internacional de Memphis , con vuelos tres veces por semana y tarifas desde US$69 (Q526)

, con vuelos tres veces por semana y tarifas desde Aeropuerto Internacional de Richmond, con vuelos tres veces por semana y tarifas desde US$59 (Q450)

Desde el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, Frontier Airlines lanzó vuelos diarios hacia: