El brote de legionelosis en Estados Unidos sigue creciendo: Ya son 46 casos y 22 hospitalizados

Un brote de legionelosis mantiene en alerta a Estados Unidos, especialmente a Nueva York, debido a que al menos 46 personas enfermaron y 22 permanecen hospitalizadas. Por ello, las autoridades de salud ordenaron vaciar, limpiar y desinfectar las torres de enfriamiento de los edificios que dieron positivo a la bacteria Legionella.

Este género de bacterias vive en las aguas estancadas, en una amplia gama de temperaturas superiores a 35 °C. Por ende, el brote, investigado por el Departamento de Salud, continúa creciendo a diario en Nueva York, donde se investiga si las torres de refrigeración, que reducen la temperatura del agua, son la posible fuente del contagio.

Frente a este escenario, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que publicará las direcciones de todos los edificios afectados. “Vamos a dar ese paso porque sabemos que esa transparencia también es una parte fundamental de cómo los neoyorquinos pueden seguir con su día”, agregó el político estadounidense, de 34 años.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Departamento de Salud de la ciudad continúa investigando este brote comunitario de legionelosis en Carnegie Hill y Yorkville, dos barrios del Upper East Side, pero los códigos postales más afectados son 10028, 10128 y 10075, donde se concentra la mayoría de los casos.

¿Qué es la legionelosis?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión BBC, la legionelosis es una forma de neumonía causada por la bacteria Legionella, un microorganismo que prolifera en sistemas de agua a altas temperaturas y puede propagarse cuando las personas inhalan gotas de agua contaminada, como presuntamente está ocurriendo en Nueva York.

Cabe mencionar que la legionelosis no se transmite de persona a persona; sin embargo, la enfermedad puede representar un riesgo importante para los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados. Por lo tanto, el actual incremento de casos genera preocupación en el país.

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Según el Departamento de Salud de Nueva York, las personas corren el riesgo de contraer legionelosis si inhalan vapor de agua contaminado con la bacteria. Por ello, si varias personas se infectan en un vecindario, la fuente de contagio podría ser una torre de refrigeración, un jacuzzi o una fuente de agua que abastezca a todo el barrio.

A pesar de ello, las autoridades estadounidenses recalcaron que los neoyorquinos pueden realizar sus actividades cotidianas con normalidad, como beber agua del grifo, ducharse, cocinar y usar aparatos de aire acondicionado en casa, ya que el brote proviene de una torre de refrigeración contaminada y no del sistema de agua de la ciudad.

Carrera contrarreloj para contener el brote de legionelosis

El comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, Alister Martin, señaló que el cambio climático es un factor agravante: “Este es ahora un clima subtropical y el cambio climático está empeorando nuestra exposición y aumentando la propensión a que se formen grupos de casos de esta enfermedad”, argumentó.

Ante esta emergencia, el Departamento de Salud de Estados Unidos anunció una estrategia de respuesta inmediata que podría implicar la inspección de más de 160 torres de refrigeración en la ciudad de Nueva York. Si alguna de ellas da positivo a la bacteria, los propietarios deberán proceder de inmediato con su limpieza y desinfección.