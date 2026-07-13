¿Cuál será el talismán de Argentina ante Inglaterra? El vínculo con la “Mano de Dios”

Tras finalizar en la primera posición del Grupo J y superar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, a Egipto en los octavos y a Suiza en los cuartos, la selección de Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial del 2026, en uno de los duelos más esperados del campeonato, principalmente por su historia.

Inglaterra y Argentina no se enfrentan en una Copa del Mundo desde la fase de grupos de Corea del Sur y Japón, en el 2002, cuando los ingleses, dirigidos por el entrenador sueco Sven-Goran Eriksson, derrotaron 1-0 a la selección del técnico argentino Marcelo Bielsa con un gol de penal de David Beckham en la ciudad de Sapporo.

Cuatro años antes, en Francia 1998, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los octavos de final, en un duelo que se definió en los penales luego de que el partido terminara 2-2, tras una gran actuación de Gabriel Batistuta y Michael Owen. Sin embargo, la Albiceleste se impuso en Saint-Étienne después de que Paul Ince fallara su lanzamiento.

A pesar de ello, el encuentro mundialista más trascendental entre argentinos e ingleses fue el disputado en el Estadio Azteca hace 40 años, durante la Copa Mundial de México 1986, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con dos de los goles más emblemáticos de la carrera de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Rivalidad entre Argentina e Inglaterra

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio, a las 13.00 horas de Guatemala, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia, donde unos 71 mil espectadores presenciarán el primer duelo mundialista entre argentinos e ingleses en 24 años, que reavivará una rivalidad histórica que trasciende el deporte.

Inglaterra es considerada por la población argentina uno de sus principales rivales por razones futbolísticas, como lo ocurrido en los cuartos de final del Mundial de 1966, y extradeportivas, ya que la rivalidad se intensificó con la guerra de las Malvinas, en el Atlántico Sur, en 1982, entre ambas naciones, en la que murieron cientos de personas.

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Hasta la fecha, ambas selecciones se han enfrentado cinco veces en Copas del Mundo , con tres victorias de Inglaterra —1962, 1966 y 2002—, una de Argentina —1986— y un empate —1998—, tras el cual la Albiceleste avanzó en la llave por penales. No obstante, el encuentro en México avivó ese antagonismo histórico que sigue al día de hoy.

Durante ese partido en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona convirtió dos goles extraordinarios: el primero con la mano izquierda; el segundo, cuatro minutos después, tras partir desde la mitad del campo argentino y eludir hasta cinco jugadores ingleses: Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick y Peter Shilton.

El talismán que llevará Argentina ante Inglaterra

En las dos únicas victorias mundialistas de Argentina sobre Inglaterra, en los cuartos de final de México 1986 y en los octavos de Francia 1998, la selección argentina no vistió su tradicional camisola albiceleste, sino la azul marino de visitante, como lo hará el equipo dirigido por el entrenador Lionel Scaloni el próximo miércoles 15 de julio.

Algunos medios argentinos han sugerido que la Albiceleste usará ante Inglaterra esa camisola por superstición, pues en la presente Copa del Mundo el combinado de Lionel Messi solo ha vestido el uniforme azul marino en una ocasión: en la victoria 3-1 contra Jordania, en Dallas, Texas, donde Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez destacaron.