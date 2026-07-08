Dos guatemaltecos se declaran culpables en EE. UU. y enfrentan cadena perpetua por tráfico de migrantes

Dos guatemaltecos que participaron en una red de tráfico de personas responsable del accidente de un camión con remolque que dejó más de 50 migrantes muertos en Chiapas, México, en el 2021, se declararon culpables en Estados Unidos y ahora enfrentan una pena máxima de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles 8 de julio que Agapito Jorge Ventura, de 34 años, un guatemalteco que permanecía ilegalmente en ese país, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26 años, extraditado desde Guatemala en el 2025, admitieron su responsabilidad en una conspiración para introducir migrantes de forma ilegal a territorio estadounidense.

Ambos aceptaron cargos por conspiración para introducir e intentar introducir inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, poniendo en peligro la vida de las personas transportadas, causando lesiones corporales graves y provocando muertes.

Las sentencias fueron programadas para el 6 de octubre. Aunque la pena máxima prevista para ambos es cadena perpetua, un juez federal determinará la condena tras analizar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.

Tragedia en Chiapas

Según la investigación, Ventura, Zavala Quino y otros integrantes de la organización coordinaron el traslado de al menos 160 migrantes, entre adultos y menores no acompañados, desde Guatemala, a través de México, con destino a Estados Unidos.

El 9 de diciembre del 2021, los migrantes fueron hacinados en un camión con remolque que posteriormente se accidentó cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al norte de la frontera entre Guatemala y México.

El percance causó la muerte de más de 50 personas y dejó más de un centenar de heridos, en uno de los accidentes relacionados con tráfico de personas más mortíferos registrados en México.

Organización operaba desde Houston

Las autoridades estadounidenses indicaron que extranjeros pagaban a Ventura, Zavala Quino y otros integrantes de la estructura para ser trasladados ilegalmente a Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, Ventura coordinaba parte de las operaciones desde el área de Houston, Texas. Además, durante la política de libertad condicional aplicada por la administración estadounidense anterior, facilitó la liberación de migrantes guatemaltecos detenidos por autoridades migratorias, incluidos menores no acompañados.

La investigación también sostiene que Ventura proporcionaba instrucciones y guiones con información falsa para que los migrantes respondieran a las autoridades migratorias en caso de ser detenidos. Asimismo, facilitaba que una persona se hiciera pasar por familiar de los migrantes para gestionar su liberación.

Cinco ya aceptaron su responsabilidad

El Departamento de Justicia informó que seis personas fueron acusadas por este caso y que cinco ya se declararon culpables de integrar la organización dedicada al tráfico de personas desde Guatemala hacia Estados Unidos.

Entre ellos figuran Daniel Zavala Ramos, Josefa Canil de Zavala, Alberto Macario Chitic y Tomás Quino Canil, además de Oswaldo Manuel Zavala Quino.

Las autoridades detallaron que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable el 7 de abril; Josefa Canil de Zavala, de 44, y Alberto Macario Chitic, de 33, lo hicieron el 11 de junio. Ventura fue capturado en diciembre del 2024 en su residencia de Cleveland, Texas.

Los cinco guatemaltecos fueron extraditados desde Guatemala en el 2025 para enfrentar el proceso penal en Estados Unidos.

Autoridades advierten sobre las consecuencias

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que el caso demuestra que los traficantes de personas priorizan las ganancias económicas sobre la vida de los migrantes.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, John E. Marck, señaló que los acusados trataron a más de 150 personas "como mercancía", al transportarlas hacinadas dentro de un camión con remolque sin considerar el riesgo para sus vidas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por medio de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), indicó que las declaraciones de culpabilidad envían un mensaje de que quienes integran redes de tráfico de personas serán procesados, incluso si operan fuera de Estados Unidos.

Otro guatemalteco enfrenta cadena perpetua

Este caso se suma a otro proceso judicial relacionado con tráfico de personas.

El 2 de julio pasado, Rigoberto Ramón Miranda Orozco, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto cabecilla de una organización de tráfico de personas con base en Guatemala, se declaró culpable por su participación en el incidente de contrabando de migrantes más mortífero ocurrido en Estados Unidos.

El caso corresponde al hallazgo de un camión sin ventilación en San Antonio, Texas, el 27 de junio del 2022, donde viajaban 66 migrantes. Cincuenta y tres murieron por las altas temperaturas y once sobrevivieron con lesiones.

Miranda Orozco también enfrenta cargos por conspiración para introducir inmigrantes ilegalmente a Estados Unidos con resultado de muerte y podría ser condenado a cadena perpetua.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí. Crisis migratoria, Política migratoria, Tragedia migrante, Tragedia en Chiapas, Justicia de Estados Unidos, Coyotaje en Guatemala