“Son Basura”: Qué pasará ahora que Trump acabó el alto al fuego con Irán y dijo que no quiere negociar más

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“Son Basura”: Qué pasará ahora que Trump acabó el alto al fuego con Irán y dijo que no quiere negociar más

Donald Trump ha dicho que ha dado por terminado el acuerdo que mantenía un alto al fuego con Irán, y agregó que no negociará más con ellos por considerarlos "una basura".

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Los líderes mundiales se reúnen en Ankara para la Cumbre de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en Ankara que da por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán y aseguró que "se ha acabado" porque Irán "es basura".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", aseguró Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.

"Para mí, negociar con ellos es solo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo: no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara", aseguró el presidente estadounidense.

"En mi opinión, esto ha terminado. Creo que (los negociadores) están perdiendo el tiempo. Ellos (los iraníes) son un grupo de mentirosos", concluyó Trump.

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Por otra parte, acusó al régimen iraní de "hacer daño a su pueblo" y aseguró que "hasta ahora han matado a 54 mil personas que estaban protestando".

"Cuando te preguntas por qué (los manifestantes) no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan", dijo en referencia a las protestas de enero pasado.

Según Trump, Estados Unidos había atacado "con mucha fuerza" la noche anterior, después de garantizarles un período de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jameneí, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

"Les dijimos: hagan el funeral, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques ayer. Así que les dimos duro anoche, muy duro. Ellos juegan sucio, van contra todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar", especuló el mandatario.

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"Son mala gente. Han matado a miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes", aseguró Trump, sin aclarar a qué conflicto atribuía el alto número de bajas estadounidenses a manos de Irán, ya que en la guerra iniciada este año solo constan 16 soldados estadounidenses muertos en combate.

"Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores (Steve Witkoff y Jared Kushner) sigan hablando, si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esa gente", concluyó.

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Lea también: Qué ocurrió en el operativo de ICE en Texas donde murió un migrante mexicano

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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