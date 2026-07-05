Qué pasó con un avión de Delta que fue alcanzado por fuegos artificiales mientras aterrizaba en Chicago el 4 de julio

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Qué pasó con un avión de Delta que fue alcanzado por fuegos artificiales mientras aterrizaba en Chicago el 4 de julio

Autoridades estadounidenses investigan el impacto de un proyectil de fuegos artificiales contra un avión de Delta durante el aterrizaje en Chicago. El piloto reportó una explosión y la aeronave fue inspeccionada tras el vuelo.

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Avión Delta juegos pirotécnicos 4 de julio Chicago Estados Unidos

El vuelo 1076 de Delta fue alcanzado por un proyectil de pirotecnia durante las celebraciones del 4 de julio. El avión aterrizó sin incidentes y las autoridades investigan lo ocurrido. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Javier Torres).

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que un avión de Delta Air Lines fue golpeado por un proyectil de fuegos artificiales durante las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Midway, de Chicago, Illinois.

Las autoridades estadounidenses explicaron que el piloto de la aeronave, procedente de Atlanta, reportó a las 20.30 horas locales del 4 de julio que un proyectil impactó poco antes de aterrizar.

El vuelo 1076 de Delta Air Lines despegó del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson a las 19.36 horas, según el sitio web FlightAware, citado por NBC.

“Torre, acaba de impactar un petardo contra nuestro avión, Delta 1076. Continuamos la comunicación”, reveló el audio del control de tráfico aéreo.

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El piloto reportó haber oído una explosión en el avión. “Tendremos que revisarlo cuando lleguemos a la puerta de embarque. Esperamos que solo haya sido un proyectil de mortero que explotó debajo, pero sin duda se sintió una fuerte explosión”, añade durante la grabación.

El avión aterrizó sin problemas y el incidente no obligó a efectuar un aterrizaje de emergencia, según los responsables de la aerolínea.

La cadena WCTV señaló que el control de tráfico aéreo notificó que había recibido varios avisos y que la ciudad planeaba reportar el incidente a la Policía de Chicago.

La Policía afirmó después que los fuegos artificiales causaron daños menores en la pintura de la aeronave. La aerolínea añadió que el avión fue inspeccionado este 5 de julio para verificar que no hubiera sufrido daños adicionales.

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También la noche del 4 de julio, el puente de Brooklyn se incendió brevemente durante un espectáculo de pirotecnia organizado por la cadena de almacenes Macy’s, en Nueva York, después de las 21 horas. El Departamento de Policía informó que no hubo heridos.

El lanzamiento de artefactos pirotécnicos forma parte de las tradiciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, una de las festividades nacionales más importantes del país.

Con motivo del 250 aniversario, Washington se iluminó con un histórico espectáculo de luces que incluyó unos 850 mil proyectiles, el mayor de este tipo en la historia estadounidense, con el que la administración del presidente Donald Trump busca imponer una nueva marca mundial.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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