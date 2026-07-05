Ocho personas son rescatadas tras el aterrizaje forzoso de un hidroavión en el East River de Nueva York

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Ocho personas son rescatadas tras el aterrizaje forzoso de un hidroavión en el East River de Nueva York

Un hidroavión con ocho personas a bordo realizó un aterrizaje forzoso en el East River de Nueva York y todos sus ocupantes fueron rescatados con vida.

EFE

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Los ocho ocupantes fueron rescatados por los equipos de emergencia tras el incidente ocurrido cerca de Brooklyn. (Foto Prensa Libre: X @HerQlesAmerica)

Los ocho ocupantes fueron rescatados por los equipos de emergencia tras el incidente ocurrido cerca de Brooklyn. (Foto Prensa Libre: X @HerQlesAmerica)

Un hidroavión hizo un aterrizaje forzoso este domingo en el East River de Nueva York, que discurre entre Manhattan y Brooklyn, con ocho personas a bordo que fueron rescatadas, dos de ellas con heridas leves, según informaron las autoridades.

“El piloto de un hidroavión Kodiak 100 hizo un aterrizaje forzoso hoy en el East River, cerca de Brooklyn, Nueva York, sobre el mediodía hora local, haciendo que se partiera el puntal de un ala”, indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) en X.

La agencia federal publicó un vídeo del medio especializado FL360aero en el que se veía la nave flotando en el río en posición vertical y con un ala parcialmente sumergida, y divulgaba que esta llevaba seis pasajeros y dos pilotos a bordo.

“Los controladores de tráfico aéreos no estaban dando servicios a esta avioneta. La FAA lo investigará”, agregó la agencia.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo a medios locales que los ocho tripulantes fueron rescatados por sus equipos de emergencia y dos de ellos fueron evaluados in situ por lesiones leves.

El hidroavión cayó en posición vertical en el agua, a la altura del Bajo Manhattan, y fue trasladado a un muelle por las autoridades, agregó la cadena CBS.

El accidente se produjo tras una jornada de intenso tráfico en los ríos de la ciudad debido a una concentración naval con decenas de buques militares y grandes veleros históricos con motivo del 250 aniversario de EE.UU., celebrado el sábado, aunque hoy las aguas volvieron a la normalidad.

Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión se estrelló en el mismo río sin que se reportaran heridos.

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