“Un hecho sin precedentes”: autoridades de Costa Rica decomisan cocaína líquida en aguas del Pacífico  

Con bandera costarricense y nombrada Sol de Oro VI, una embarcación pesquera fue interceptada por las autoridades de Costa Rica a 289 kilómetros de la localidad costera de Golfito, en la provincia de Puntarenas, con un cargamento de 650 kilos de cocaína líquida.

El operativo, efectuado el 3 de julio, se llevó a cabo en conjunto con la Armada de Colombia, cuyos trabajos de inteligencia y el intercambio oportuno de información permitieron interceptar la embarcación.

Las autoridades costarricenses calificaron el decomiso como un hito de gran trascendencia para la seguridad regional, según el medio Infobae.

Además, según ese medio, esta es la primera vez en la historia que el país centroamericano detecta esta modalidad de transporte de sustancias ilícitas en el mar.

Intento de escape

Cuando los tripulantes de la lancha fueron sorprendidos por las patrullas marítimas, intentaron deshacerse de la droga al arrojar al mar varios barriles, conocidos como pichingas. Sin embargo, los guardacostas recuperaron la totalidad de los contenedores.

Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas de Costa Rica (PCD), indicó que, en este caso, los criminales utilizaron un método avanzado para intentar burlar los controles de las autoridades.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (MSP) informó que esta acción forma parte de un hecho sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado.

"Este es el primer decomiso de cocaína líquida realizado en alta mar, donde se ubicaron quinientos sesenta kilos de droga distribuidos en ocho pichingas", explicó Madden a los medios de comunicación, según cita Infobae.

Detenidos en alta mar

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a cuatro costarricenses que, según el portal CR Hoy, son:

Madriz Sánchez, capitán de la embarcación, de 32 años. Registra siete informes policiales por tenencia de drogas.

Solórzano Villalobos, de 46 años. Tiene antecedentes por robo agravado y cinco informes policiales por tenencia de drogas.

Pérez Méndez, de 49 años. Registra antecedentes por violencia física y tenencia de drogas.

Herrera Acevedo, de 22 años. Cuenta con un expediente por agresión psicológica.

Los detenidos fueron trasladados a tierra firme y puestos a disposición del Ministerio Público de ese país, donde enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito castigado con penas de hasta 20 años de prisión, según la legislación costarricense.

En total, el peso de la sustancia ascendió a 560 kilogramos, además de 95 paquetes de cocaína en polvo, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

En los últimos años, el narcotráfico y la violencia asociada se han consolidado como el principal problema de seguridad pública en Costa Rica. El país también ha experimentado un repunte histórico en la tasa de homicidios, relacionados en su mayoría con disputas territoriales y logísticas entre bandas criminales y carteles, según Infobae. Sin embargo, esta es la primera vez en la historia del país que se detecta esta modalidad de transporte de sustancias ilícitas en alta mar, lo que representa un avance en la lucha contra el tráfico de drogas.

¿Qué es la cocaína líquida?

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se trata de cocaína en solución, que puede disolverse en soluciones acuosas o en solventes orgánicos, principalmente alcohol.

La sustancia se obtiene a partir de la base de cocaína y posteriormente se convierte en clorhidrato de cocaína.

Además, la UNODC considera que este es el método más simple de camuflaje químico.