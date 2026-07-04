De Bukele a Putin y el papa León XIV: así felicitaron líderes mundiales a EE. UU. por sus 250 años de independencia

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De Bukele a Putin y el papa León XIV: así felicitaron líderes mundiales a EE. UU. por sus 250 años de independencia

Presidentes, jefes de Estado y líderes internacionales, entre ellos Nayib Bukele, Vladímir Putin, el papa León XIV y Volodímir Zelenski, enviaron mensajes por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Estados Unidos 250 años Independencia Donald Trump 4 de julio

Desde América hasta Europa, mandatarios y líderes internacionales felicitaron a Estados Unidos por sus 250 años de independencia, mientras Washington celebró la fecha con actos oficiales encabezados por Donald Trump. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/GRAEME SLOAN).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó a “sus amigos en Estados Unidos” por el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, cuyo gobierno, dirigido por Donald Trump, ha sostenido una relación cercana.

"¡Felices 250 años de independencia a todos mis amigos en los EE. UU.!", escribió en inglés Bukele en un breve mensaje en X.

En Estados Unidos se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776.

El presidente Donald Trump planea dar un discurso en la Explanada Nacional de Washington, el parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, en un acto que incluirá pirotecnia y el vuelo de aviones de combate.

También en redes sociales se pronunció María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, para agradecer a Estados Unidos la “defensa de los valores de la libertad”.

"Su apoyo ha sido un testimonio de solidaridad, firmeza y defensa de los valores de la libertad, en un momento crucial para Venezuela y para nuestro hemisferio", declaró la premio nobel de la paz.

Por su parte, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, saludó a Estados Unidos por su independencia y expresó su deseo de que los lazos de amistad y cooperación entre ambos países “continúen fortaleciéndose”.

Asfura señaló que “250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidad y esperanza”.

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La administración de Trump respaldó públicamente a Asfura durante la campaña de las elecciones generales de noviembre del 2025 y advirtió de que los lazos bilaterales podrían deteriorarse si el partido de Xiomara Castro lograba mantenerse en el poder.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense por la festividad del 4 de julio.

"La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico", indica el mensaje de Putin publicado en la web del Kremlin.

Asimismo, subrayó la importancia de su país como potencia mundial debido a que, junto con Estados Unidos, son “potencias nucleares” y “tienen la esencial responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global”.

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Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, agradeció a Estados Unidos su apoyo armamentístico en la guerra contra Rusia y sostuvo que el mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y la vida.

"Uno de los sueños más luminosos, fuertes e influyentes de la humanidad: el de una nación independiente, libre y próspera que defiende la libertad de las personas, la fe y la búsqueda de la felicidad", aseveró Zelenski.

Del mismo modo, el rey Carlos III del Reino Unido celebró los “lazos únicos y de gran alcance” que comparten su país y Estados Unidos.

El monarca enfatizó que, desde la superación de sus conflictos, el Reino Unido y Estados Unidos mantienen una de las “alianzas más estrechas y productivas que el mundo haya visto”.

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"A través de siglos de desafíos y logros compartidos, nuestras naciones han forjado una relación basada en la amistad, la confianza y la creencia en la libertad, el Estado de derecho y la dignidad de todas las personas", agregó.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó en X que Japón obsequió 250 cerezos a Washington D. C. y señaló que se lanzarán fuegos artificiales japoneses para añadir un “toque festivo”.

El papa León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, celebró este sábado la fiesta nacional de Estados Unidos en la residencia del embajador ante la Santa Sede, Brian Burch, con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país norteamericano.

"Acogiendo la invitación del embajador estadounidense ante la Santa Sede, el Santo Padre se dirigió a su residencia en la noche del sábado 4 de julio, con ocasión de la fiesta nacional", informó la oficina de prensa del Vaticano.

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Por su parte, la embajada de EE. UU. ante la Santa Sede compartió en su cuenta de X que el pontífice festejó la efeméride junto con el embajador Burch y su familia.

Además, le obsequiaron al pontífice una camisola de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial del 2026, una pelota de béisbol conmemorativa Freedom 250 y una tarta de manzana casera.

"Hoy nos unimos a nuestros amigos estadounidenses para celebrar los 250 años de independencia (...) La Estatua de la Libertad sigue siendo el símbolo perdurable de esa amistad duradera. Por eso, esta noche, los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un mensaje en redes sociales.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró "no solo la extraordinaria trayectoria de Estados Unidos, sino también la amistad duradera, el patrimonio compartido y los valores comunes que han unido a nuestros pueblos y han fortalecido nuestra asociación transatlántica a lo largo de las décadas".

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Miles de personas celebran los 250 años de la independencia de Estados Unidos este 4 de julio, pese a las altas temperaturas y la humedad.

"¡A pesar del calor, que no es tan intenso como se pronosticaba, la multitud en D. C. es increíble! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido tan fuerte!", escribió Trump en su red Truth Social, donde además elogió a los pilotos que sobrevuelan la ciudad desde el mediodía.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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