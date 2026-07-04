De Bukele a Putin y el papa León XIV: así felicitaron líderes mundiales a EE. UU. por sus 250 años de independencia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó a “sus amigos en Estados Unidos” por el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, cuyo gobierno, dirigido por Donald Trump, ha sostenido una relación cercana.

"¡Felices 250 años de independencia a todos mis amigos en los EE. UU.!", escribió en inglés Bukele en un breve mensaje en X.

En Estados Unidos se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776.

El presidente Donald Trump planea dar un discurso en la Explanada Nacional de Washington, el parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, en un acto que incluirá pirotecnia y el vuelo de aviones de combate.

También en redes sociales se pronunció María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, para agradecer a Estados Unidos la “defensa de los valores de la libertad”.

"Su apoyo ha sido un testimonio de solidaridad, firmeza y defensa de los valores de la libertad, en un momento crucial para Venezuela y para nuestro hemisferio", declaró la premio nobel de la paz.

Happy 250th birthday to all my friends in the USA! 🇺🇸 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 4, 2026

Por su parte, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, saludó a Estados Unidos por su independencia y expresó su deseo de que los lazos de amistad y cooperación entre ambos países “continúen fortaleciéndose”.

Hoy, 4 de julio, el pueblo de los Estados Unidos celebra los 250 años de su Independencia. Dos siglos y medio de una historia marcada por inmensos desafíos, pero sobre todo, por una determinación indomable: la certeza de que la libertad es el único fundamento sobre el cual se… pic.twitter.com/29KoQtZkTa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 4, 2026

Asfura señaló que “250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidad y esperanza”.

La administración de Trump respaldó públicamente a Asfura durante la campaña de las elecciones generales de noviembre del 2025 y advirtió de que los lazos bilaterales podrían deteriorarse si el partido de Xiomara Castro lograba mantenerse en el poder.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense por la festividad del 4 de julio.

250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidades y esperanza.



En nombre del pueblo y del Gobierno de Honduras, felicito a los Estados Unidos de América… — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) July 4, 2026

"La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico", indica el mensaje de Putin publicado en la web del Kremlin.

Asimismo, subrayó la importancia de su país como potencia mundial debido a que, junto con Estados Unidos, son “potencias nucleares” y “tienen la esencial responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global”.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, agradeció a Estados Unidos su apoyo armamentístico en la guerra contra Rusia y sostuvo que el mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y la vida.

"Uno de los sueños más luminosos, fuertes e influyentes de la humanidad: el de una nación independiente, libre y próspera que defiende la libertad de las personas, la fe y la búsqueda de la felicidad", aseveró Zelenski.

I have congratulated President Trump @POTUS and all Americans on the Independence Day. We’ve had a very good phone call.



We are grateful to the United States for all the assistance we have received – from Javelins and Patriots to political support – and we deeply value that… pic.twitter.com/FKAPdpvnSN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Del mismo modo, el rey Carlos III del Reino Unido celebró los “lazos únicos y de gran alcance” que comparten su país y Estados Unidos.

El monarca enfatizó que, desde la superación de sus conflictos, el Reino Unido y Estados Unidos mantienen una de las “alianzas más estrechas y productivas que el mundo haya visto”.

"A través de siglos de desafíos y logros compartidos, nuestras naciones han forjado una relación basada en la amistad, la confianza y la creencia en la libertad, el Estado de derecho y la dignidad de todas las personas", agregó.

Happy 2️⃣5️⃣0️⃣ to the United States! 🇺🇸✨



Today, America celebrates their 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence - it was great to celebrate this milestone with you all earlier in the year!



In April, Their Majesties travelled to Washington DC, New… pic.twitter.com/KXbkKzOEO4 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 4, 2026

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó en X que Japón obsequió 250 cerezos a Washington D. C. y señaló que se lanzarán fuegos artificiales japoneses para añadir un “toque festivo”.

El papa León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, celebró este sábado la fiesta nacional de Estados Unidos en la residencia del embajador ante la Santa Sede, Brian Burch, con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país norteamericano.

"Acogiendo la invitación del embajador estadounidense ante la Santa Sede, el Santo Padre se dirigió a su residencia en la noche del sábado 4 de julio, con ocasión de la fiesta nacional", informó la oficina de prensa del Vaticano.

Por su parte, la embajada de EE. UU. ante la Santa Sede compartió en su cuenta de X que el pontífice festejó la efeméride junto con el embajador Burch y su familia.

Además, le obsequiaron al pontífice una camisola de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial del 2026, una pelota de béisbol conmemorativa Freedom 250 y una tarta de manzana casera.

Pope Leo confirmed he is rooting for the country of his birth in the World Cup. pic.twitter.com/D0Ww9iDAIU — U.S. in Holy See (@USinHolySee) July 4, 2026

"Hoy nos unimos a nuestros amigos estadounidenses para celebrar los 250 años de independencia (...) La Estatua de la Libertad sigue siendo el símbolo perdurable de esa amistad duradera. Por eso, esta noche, los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un mensaje en redes sociales.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró "no solo la extraordinaria trayectoria de Estados Unidos, sino también la amistad duradera, el patrimonio compartido y los valores comunes que han unido a nuestros pueblos y han fortalecido nuestra asociación transatlántica a lo largo de las décadas".

Miles de personas celebran los 250 años de la independencia de Estados Unidos este 4 de julio, pese a las altas temperaturas y la humedad.

"¡A pesar del calor, que no es tan intenso como se pronosticaba, la multitud en D. C. es increíble! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido tan fuerte!", escribió Trump en su red Truth Social, donde además elogió a los pilotos que sobrevuelan la ciudad desde el mediodía.