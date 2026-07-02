Un análisis del Post revela que Trump ha aumentado su enfoque en sus proyectos de construcción

El presidente Donald Trump pasó la mañana del domingo recorriendo varios de sus proyectos de construcción en Washington: inspeccionó un parque frente a la Casa Blanca, recorrió los terrenos de un campo de golf que espera ampliar y dio un paseo en su caravana alrededor de la rotonda donde planea construir un arco triunfal de 76 metros de altura.

También visitó fuentes y estatuas que su administración se ha encargado de limpiar. “Son realmente hermosas, incluso más bonitas que el día en que se construyeron”, escribió Trump en una publicación de 589 palabras en Truth Social anunciando aún más trabajo.

El domingo fue un ejemplo de una tendencia más amplia: Trump ha estado mencionando sus proyectos de construcción y embellecimiento más que nunca, según un análisis de The Washington Post. Trump hizo referencia a proyectos como el salón de baile que planea construir en la Casa Blanca, las renovaciones del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la restauración de las fuentes de Washington en casi cuatro de cada cinco días de junio, según la revisión que hizo The Post de los discursos, entrevistas, publicaciones en redes sociales y otras declaraciones públicas de Trump. Esto supone un aumento con respecto a aproximadamente un tercio de los días de enero y un octavo de los días del pasado junio.

Durante los últimos tres meses, Trump ha hablado de sus proyectos de construcción con mayor frecuencia que de temas como la atención médica y los salarios, y casi con la misma frecuencia con la que ha hablado de la inflación y los precios. La obsesión del presidente con China —a la que mencionó el 60% de los días de abril del 2025 mientras lidiaba con los líderes chinos por sus aranceles y otros asuntos económicos— también ha quedado relegada a un segundo plano frente a sus menciones de fuentes, estatuas y otros proyectos en el área de Washington. Trump también ha visitado repetidamente lugares como el Estanque Reflectante y el proyecto del salón de baile para examinarlos personalmente.

Ha mostrado los cambios a los periodistas en conferencias de prensa y los ha elogiado ante otros líderes. Parte de la reciente obsesión de Trump con los proyectos de construcción en Washington se debe a sus preparativos para el papel que desempeñará la ciudad en la celebración del 250 aniversario de la nación el 4 de julio. El análisis de The Post incluye los discursos, declaraciones y publicaciones de texto del presidente, pero no recoge las publicaciones del presidente en las redes sociales que incluyen fotos sin pie de foto o representaciones de sus diversos proyectos.

Al ser consultada sobre el enfoque de Trump en proyectos de construcción y renovación, la Casa Blanca destacó la importancia de mejorar la capital del país. La administración también ensalzó la labor del presidente en otras prioridades, como la aprobación de recortes de impuestos y la reducción de la inmigración ilegal. “El presidente Trump sigue totalmente centrado en reducir los costes para las familias trabajadoras, mantener a salvo al pueblo estadounidense y hacer de este país un lugar más grande que nunca, incluyendo el embellecimiento, largamente esperado, de la capital de nuestra nación”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado.

Según los estrategas políticos, existe una explicación sencilla para la predilección del presidente por los proyectos de construcción: Trump, un magnate inmobiliario convertido en político, siempre ha preferido este tipo de iniciativas. “Es donde se siente más cómodo”, dijo Frank Luntz, encuestador y experto en comunicación política que asesora a los republicanos. “Recurre a ello con frecuencia porque es donde se desenvuelve mejor”. Algunos asesores de Trump le han instado a centrarse más en temas como el precio de los medicamentos, el coste de la vida y otras preocupaciones cotidianas de los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato, sobre todo teniendo en cuenta la oposición pública a muchos de los proyectos del presidente.

La mayoría de los estadounidenses se opone al arco arquitectónico que planea Trump, con un 52% en contra y un 21% a favor, según una encuesta realizada en abril por The Washington Post, ABC News e Ipsos. El 56% de los estadounidenses también se opuso a la decisión de Trump de demoler el Ala Este para construir el salón de baile que planeaba, mientras que el 28% la apoyó, según la misma encuesta. La mayoría de los proyectos también han dado lugar a demandas que Trump ha ridiculizado o desestimado en declaraciones públicas. Varios veteranos militares afirman que el imponente arco de Trump alteraría la experiencia de los visitantes del cercano Cementerio Nacional de Arlington.

Organizaciones de preservación histórica y defensa del patrimonio también han presentado demandas para detener la construcción del salón de baile del presidente, sus modificaciones al Estanque Reflectante, la remodelación del Centro Kennedy y otros proyectos. Los demócratas han aprovechado la obsesión de Trump con los proyectos de construcción, publicando anuncios que lo acusan de estar demasiado centrado en "proyectos vanidosos" y no lo suficiente en los problemas de los estadounidenses. “Muchos estadounidenses están lidiando con el aumento del precio de la gasolina, los alimentos y la atención médica”, escribió la representante Verónica Escobar —demócrata por Texas— en un correo electrónico de recaudación de fondos en mayo.

“Al mismo tiempo, la administración Trump ha gastado millones en repintar de azul el histórico estanque reflectante del Monumento a Lincoln mediante un contrato federal cuestionable y adjudicado sin licitación”. Durante los primeros meses de su segundo mandato, Trump rara vez mencionó sus planes de construcción en Washington, y cuando lo hizo, los justificó como menos importantes que otras prioridades. “Acabo de inspeccionar el terreno donde se construirá el nuevo salón de baile, cortesía de un hombre conocido como Donald Trump”, escribió Trump en Truth Social en junio del 2025. “Estos son los proyectos ‘divertidos’ que realizo mientras pienso en la economía mundial, Estados Unidos, China, Rusia y muchos otros países, lugares y eventos”.

Su énfasis en los proyectos se intensificó después de que demoliera el anexo del Ala Este de la Casa Blanca en octubre para despejar el terreno y construir su salón de baile. El presidente ha presentado cada vez más iniciativas y las ha defendido en sus discursos públicos. Un análisis de The Washington Post realizado en abril reveló que, para entonces, Trump había mencionado el salón de baile en aproximadamente un tercio de los días. El Departamento de Justicia también ha presentado varios informes inusuales en el litigio del salón de baile, con páginas que coinciden con las declaraciones del propio Trump sobre sus proyectos de construcción.

Al preguntárseles si Trump dictó los informes, que se asemejan tanto a su propia retórica, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no lo negaron. Esos datos no se incluyeron en el análisis del Post sobre la frecuencia con la que el presidente menciona sus proyectos de construcción.