Por qué la resistencia a Trump ha movilizado a los demócratas negros a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato

Los votantes negros de Carolina del Sur y otros estados del sur están acudiendo a las urnas desafiando lo que muchos consideran los esfuerzos del presidente Donald Trump por reprimir su poder político, lo que alimenta las esperanzas demócratas de lograr victorias inesperadas en la región en las elecciones de mitad de mandato de este otoño. El aumento de la participación electoral de la comunidad afroamericana está dinamizando las reñidas contiendas senatoriales en Carolina del Norte y Georgia, donde los demócratas inician el verano con ventaja en muchas encuestas.

Algunos demócratas ven la posibilidad de victorias inesperadas en Carolina del Sur, como la de desbancar al veterano senador Lindsey Graham (republicano) y arrebatarle el escaño en el Congreso que dejó vacante la representante Nancy Mace (republicana). “No importa qué obstáculos se interpongan en nuestro camino, los superaremos y votaremos”, dijo Beatrice Brown, de 78 años, maestra jubilada de escuela pública que llevó a otros votantes negros a las urnas este mes en las primarias en St. Stephen, un pueblo de la región costera de Carolina del Sur. “Un pueblo sin voto es un pueblo sin esperanza. Y nosotros no estamos sin esperanza”.



La participación en la votación anticipada en esa ronda electoral de Carolina del Sur se disparó hasta alcanzar niveles casi propios de las elecciones presidenciales. En el distrito representado por el único congresista negro del estado, el representante James E. Clyburn (demócrata), la participación aumentó en más del 50 por ciento. La oleada de apoyo a Clyburn llevó a los legisladores estatales a abandonar un plan para excluir a los afroamericanos del distrito de Clyburn, y el líder de la mayoría del Senado estatal, Shane Massey (republicano), advirtió que los republicanos habían enfadado a los votantes "porque creen que estamos haciendo trampa".

Algunos estados republicanos se han resistido a las directivas de Trump para la redistribución de distritos electorales. La semana pasada, la legislatura de Georgia dio marcha atrás ante las grandes manifestaciones públicas. Pero el desmantelamiento por parte de la Corte Suprema de las protecciones para las minorías de la Ley de Derechos Electorales sigue siendo un tema de gran importancia. Luisiana, Alabama y Tennessee respondieron aprobando rápidamente mapas electorales que diluyen el poder de voto de la población negra, lo que ha generado temores de que los avances en materia de derechos civiles de los últimos 60 años estén siendo destruidos.

Según The Cook Political Report y otros observadores, las elecciones en esos estados y en otros se han desplazado hacia la derecha, mostrando que los republicanos ahora tienen una ventaja numérica de cara al otoño. Los republicanos desestiman las afirmaciones demócratas sobre una participación masiva, calificándolas de fantasía, especialmente en Carolina del Sur. "Los republicanos seguirán dominando en Carolina del Sur al mantenerse enfocados en los temas que importan a los votantes: reducir el costo de vida, mejorar la seguridad ciudadana y asegurar la frontera", declaró Reilly Richardson, portavoz del Comité Nacional de Campaña Republicana, por correo electrónico.

Pero algunos observadores políticos argumentan que las acciones del Partido Republicano se volverán en su contra. Split Ticket, empresa que elabora modelos de predicción electoral, afirmó que sus datos sugieren una ventaja de ocho puntos para los demócratas en lo que podría ser el clima más favorable al partido desde el 2008, según un análisis de Lakshya Jain, cofundador de la organización. Según la firma de análisis político Downballot, los demócratas han superado las expectativas por casi 13 puntos porcentuales en más de 100 elecciones especiales desde que Trump asumió el cargo en el 2025.

Si ese margen se mantuviera, numerosos distritos tradicionalmente republicanos se volverían vulnerables. Trump fue reduciendo la abrumadora ventaja de los demócratas entre los votantes negros en el 2024. Los votantes negros suelen participar en menor número que los votantes blancos. Los organizadores políticos ven una oportunidad para revertir ambas tendencias. “Estamos intentando superar la apatía electoral que existe en los estados del sur profundo debido a la extrema pobreza”, declaró Ashley Shelton, de la Coalición por el Poder de Luisiana. “También tenemos la esperanza de que el resto del país comprenda lo que esto significa: lo que sucede en el Sur, sucede en el resto del país.

Es cierto que ahora mismo el Sur está en llamas, pero pronto esto llegará a una comunidad cercana a la tuya”. Los esfuerzos de redistribución de distritos electorales en Luisiana provocaron una participación masiva en la primera ronda de elecciones primarias en mayo, con candidatos al Senado en la boleta. En Misisipi, miles de personas acudieron a una manifestación por el derecho al voto bajo la lluvia, y el gobernador Tate Reeves (republicano) canceló una sesión legislativa para abordar la redistribución de distritos, aunque expresó su intención de eliminar el único distrito congresional del estado con mayoría afroamericana.

“La gente percibe estos esfuerzos de redistribución de distritos como una crisis existencial”, declaró Charles Taylor, de la filial de la NAACP en Mississippi. Añadió que la organización está recibiendo una gran cantidad de nuevos voluntarios y planea realizar audiencias públicas para garantizar una alta participación de votantes afroamericanos este otoño. “La gente reconoce que existe la voluntad de algunas personas en este país de retroceder a la época anterior a 1965, pero también se ha formado una resistencia que afirma que debemos seguir avanzando”, dijo Taylor.

Los organizadores demócratas reconocen el reto que supone mantener el entusiasmo de los votantes durante todo el verano y el otoño.

En Alabama, la rápida redistribución de distritos electorales podría reducir la participación de los votantes, afirmó Shayla Mitchell, coordinadora de participación electoral de Alabama Values. “En general, los votantes están muy confundidos”, dijo Mitchell. Su grupo está organizando sesiones informativas para votantes y haciendo preparativos para las campañas de movilización electoral.

El tiempo y la inversión dirán si somos capaces de convertir a esos votantes en verdaderos votantes demócratas o de movilizar a los votantes que normalmente se quedan en casa.

Algunos activistas advierten que sería un error que los demócratas dieran por sentado que una alta participación de votantes negros es algo que ya está garantizado. “El partido no ha logrado organizarse electoralmente de manera efectiva en el Sur”, afirmó Tequila Johnson, de la Alianza por la Equidad de Tennessee. Si bien los votantes negros están “mucho más conscientes y despiertos” ante la idea de que se están revirtiendo los derechos de voto conquistados con tanto esfuerzo, añadió, los demócratas deben esforzarse más para inspirar confianza en que implementarán políticas beneficiosas una vez concluidas las elecciones.

“El tiempo y la inversión dirán si somos capaces de convertir a esos votantes en verdaderos votantes demócratas o de movilizar a los votantes que normalmente se quedan en casa”, dijo Johnson. En Carolina del Sur, los demócratas intentan impulsar la campaña presentando candidatos en todas las contiendas estatales, legislativas y generales. Tener opciones en cada localidad atraerá a más gente a las urnas, afirmó Jaime Harrison, expresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), quien se postuló sin éxito contra Graham para su escaño en el Senado de Carolina del Sur en el 2020.

"La verdadera incógnita", dijo Harrison, "es si los demócratas estatales podrán obtener los recursos suficientes para aprovechar el clima favorable. Si lo logramos... si llega una ola azul, Carolina del Sur se llevará algunas sorpresas", afirmó. "Los republicanos solo pueden agradecerle a Donald Trump este despertar".

Sigue siendo una gran incógnita

Las elecciones de segunda vuelta de la semana pasada no lograron la alta participación registrada en la primera ronda de las primarias. Los votantes del primer distrito congresional eligieron a la demócrata Nancy S. Lacore, una exalmirante de la Armada despedida por el secretario de Defensa Pete Hegseth, mientras que los republicanos escogieron a la concejala del condado de Charleston, Jenny Costa Honeycutt, como su candidata. Los votantes negros son cruciales para las aspiraciones demócratas en el estado, ya que representan aproximadamente el 60% del electorado del partido.

En el primer distrito —una larga franja costera de Lowcountry que bordea Charleston—, alrededor del 17% del electorado es afroamericano. Si bien es una cifra significativa, no se compara con el sexto distrito congresional, de mayoría minoritaria, que representa Clyburn en las cercanías. El primer distrito apoyó a Trump por unos 13 puntos en el 2024, y Mace obtuvo un resultado ligeramente mejor que el presidente. Ahora que no se presenta a la reelección, los demócratas creen tener posibilidades de ganar el escaño vacante si logran movilizar una participación masiva.

En Moncks Corner, a orillas del lago Moultrie, a unos 48 kilómetros al norte de Charleston, la mayoría de las personas que emitieron su voto la mañana de las primarias de la semana pasada eran republicanos blancos. “Soy una firme partidaria de Trump”, dijo Mary Rudloff, de 74 años, organizadora de eventos jubilada, quien afirmó estar de acuerdo con las políticas republicanas sobre inmigración y el mantenimiento del orden público. Con un sombrero de paja para protegerse del calor de 36 grados, Rudloff reconoció cierto impulso en el bando demócrata.

“Quiero ser optimista, porque creo que -los republicanos- son ​​quienes nos van a devolver al lugar donde necesitamos estar”, dijo Rudloff. ¿Podrían los demócratas arrebatarle el escaño? "Es posible", dijo. William Oscar Hutto, de 85 años, jubilado y votante republicano, señaló que los demócratas ganaron el escaño por un solo mandato en el 2018, pero opina que el partido se ha inclinado demasiado hacia la izquierda como para volver a ganarlo. Aun así, advirtió que Trump —a quien apoya— podría alienar a algunos votantes por su iniciativa de redistribución de distritos, la guerra con Irán y sus esfuerzos por "gastar dinero poniendo su nombre en edificios".

A 32 kilómetros al norte, en St. Stephen, los votantes demócratas superaban en número a los republicanos, aunque ambos grupos eran pequeños: 198 frente a 140. La mayoría de los negocios en Main Street, junto a las vías del tren, estaban vacíos o tapiados. Los residentes comentaron que esta zona, mayoritariamente rural, ha perdido empleos y acceso a la atención médica, lo que les ha generado un gran deseo de cambio. Brown, la maestra jubilada, percibe este año una urgencia comparable, en cierto modo, a la emoción de votar en el 2008 por Barack Obama para que se convirtiera en el primer presidente negro del país.

En aquel entonces, "votamos por la esperanza", afirmó. Esta vez, "todas las razas comprenden la vital importancia de... intentar algo nuevo para salir del actual camino de destrucción". Otros votantes negros que se acercaron al aparcamiento arenoso del salón de la Legión Americana para emitir su voto dijeron sentirse personalmente amenazados por las medidas de Trump en materia de derechos electorales. “Están intentando impedir que vuelva a votar. Es realmente lamentable”, dijo Troy Goodman, de 65 años, diácono de la iglesia bautista local.

Aunque se aseguró de asistir a la segunda vuelta electoral, Goodman expresó su preocupación de que el clima general desanime a la población negra a votar. Al día siguiente, el barbero Kevin Paige, de 49 años, le cortó el pelo a un cliente joven y dijo que era importante que las personas negras como él votaran para elegir a miembros del Congreso que controlaran el poder de Trump. “Él cree que tiene todo el poder para hacer lo que quiera”, dijo Paige. “Está intentando quedarse allí para siempre”.

Según Paige, votó en las primarias, pero olvidó que el día anterior se había celebrado la segunda vuelta y no votó. John H. Hamilton, de 71 años, un veterano militar discapacitado que estaba sentado al otro lado de la tienda con una bolsa de plástico que contenía sus medicamentos recetados, dijo que había querido votar, pero no tenía cómo llegar a las urnas. Ambos prometieron votar este otoño.