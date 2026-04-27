Los demócratas podrían recuperar el control del Senado.

Los demócratas siempre se han mostrado optimistas respecto de recuperar la Cámara de Representantes, pero un panorama político cambiante también ha hecho que sus esperanzas, antes improbables, de obtener el control del Senado estadounidense sean más factibles. Los elevados precios de la gasolina y la creciente desconfianza de los votantes en la gestión económica del presidente Donald Trump han aumentado la preocupación de los republicanos, ante la posibilidad de que los demócratas puedan superar su ventaja de 53 a 47 escaños.

El Partido Republicano sigue siendo el favorito para mantener el control, ya que los demócratas necesitarían ganar en estados que suelen votar por los republicanos. Sin embargo, esas probabilidades han ido cambiando a favor de los demócratas, a medida que la popularidad de Trump disminuye en las encuestas. “Durante su primer mandato, la economía era su punto fuerte”, afirmó Lindsey Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, un centro de estudios progresista especializado en asuntos económicos.

“Ese fenómeno fue crucial para su reelección. La gente lo recordaba como un defensor firme de la economía”. Pero esos índices de popularidad están cayendo en picada. Una encuesta de Associated Press-NORC publicada la semana pasada mostró que el 70% de los encuestados en abril desaprobaba la gestión económica de Trump, frente al 61% en marzo.

Una encuesta de Fox News publicada la semana pasada muestra un panorama aún más sombrío para los republicanos: por primera vez desde mayo del 2010, los votantes confiaron más en los demócratas que en los republicanos en materia económica, y esta sigue siendo una de sus principales preocupaciones. Para hacerse con el control del Senado, los demócratas deben defender todos sus escaños actuales en las urnas y ganar al menos cuatro estados tradicionalmente republicanos, todos los cuales Trump ha ganado tres veces.

“Ahí es donde, en última instancia, se ganará o se perderá la mayoría”, dijo Kyle Kondik, analista de Sabato's Crystal Ball, un sitio web y boletín informativo electoral no partidista. Los republicanos planean luchar con ahínco por sus titulares y tratar de arrebatarles también escaños a los demócratas, incluso mientras estos últimos registran impresionantes cifras de recaudación de fondos. Estos son los 11 estados que, según Cook Political Report, determinarán el control del Senado.

Las mejores oportunidades para que los demócratas ganen escaños: Carolina del Norte, Maine, Ohio.

Carolina del Norte, Maine, Ohio. Cada uno de estos estados cuenta con un electorado que, según los estrategas demócratas, tiene muchas probabilidades de votar por ellos en el 2026. En Maine, la senadora Susan Collins, que lleva cinco mandatos en el cargo, ostenta la distinción de ser la única senadora republicana que representa a un estado que votó por Kamala Harris en el 2024. Los estrategas de ambos partidos consideran que Maine es un estado indeciso.

En junio, los demócratas de Maine se enfrentarán a una disyuntiva ideológica y generacional entre la gobernadora Janet Mills, de 78 años, y la primera mujer gobernadora del estado, y su rival más antisistema, Graham Platner, un ostricultor de 41 años y veterano militar. Platner ha sido objeto de críticas por antiguas publicaciones en internet y un tatuaje en el pecho, que modificó tras la polémica pública sobre si era antisemita.

Los demócratas han reclutado a conocidos expolíticos de Ohio y Carolina del Norte que han ganado repetidamente elecciones estatales. El exsenador Sherrod Brown —demócrata— se postula en Ohio para desbancar al senador Jon Husted —republicano—, quien fue nombrado cuando J. D. Vance asumió la vicepresidencia. En Carolina del Norte, el exgobernador Roy Cooper —demócrata— se enfrentará a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano y respaldado por Trump, en lo que se prevé que sea una de las contiendas senatoriales más costosas del país.

No hay ningún senador en ejercicio en esta elección, ya que Thom Tillis —republicano— se retira.

La mejor oportunidad de victoria para los republicanos: Michigan

Míchigan tiene su segunda contienda abierta por un escaño en el Senado en dos años, y los republicanos ven su ajustada derrota en las elecciones al Senado del 2024 como una hoja de ruta hacia la victoria en este estado clave. El senador Gary Peters —demócrata— se retira. Se trata de uno de los dos escaños del Senado en manos demócratas que se someterán a votación este otoño en estados donde Trump ganó en el 2024 —el otro es en Georgia—.

El republicano Mike D. Rogers, excongresista que perdió ante la senadora demócrata Elissa Slotkin por 19 mil votos, hace dos años, se presenta de nuevo y cuenta con el respaldo de Trump, de cara a las primarias republicanas de agosto. Los demócratas mantienen una reñida contienda a tres bandas con candidatos que abarcan todo el espectro ideológico del partido.

Los demócratas tienen mayores dificultades para ganar escaños en Alaska, Iowa, Texas y Nebraska.

Trump ganó en estos cuatro estados por un margen de dos dígitos, lo cual los convierte en objetivos mucho más difíciles para los demócratas. Pero ambos partidos los consideran campos de batalla este año. En Alaska, la excongresista Mary Peltola —demócrata— desafía al senador Dan Sullivan —republicano—, quien busca su segundo mandato. Ningún demócrata ha ganado un escaño en el Senado por Alaska en casi dos décadas, pero Peltola ganó el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes en el 2022, en una elección especial.

Perdió la reelección por un estrecho margen en el 2024. Los demócratas la consideran una candidata fuerte en un año en el que los republicanos suelen ser desfavorables para los titulares, pero confían en poder conservar el escaño. En Iowa, la senadora Joni Ernst —republicana— se retira, y deja vacante un escaño en este estado, antaño indeciso, que los republicanos han dominado durante años.



Sin embargo, las encuestas sugieren un cambio en el panorama político, y su mercado mediático, comparativamente más económico, lo convierte en un lugar atractivo para que los partidos nacionales inviertan grandes sumas en publicidad. Dos demócratas de la legislatura estatal, el representante Josh Turek y el senador Zach Wahls, son los favoritos en las primarias de junio, mientras que la representante federal Ashley Hinson —republicana— ha tomado la delantera frente a sus competidores en las primarias.



En Texas, el candidato demócrata James Talarico, representante estatal y seminarista, ha estado recaudando fondos activamente desde que ganó las primarias, mientras que los republicanos se preparan para una segunda vuelta en mayo en la que Trump se ha mantenido al margen. El senador John Cornyn, titular durante cuatro mandatos y figura clave del Partido Republicano, se enfrenta al combativo fiscal general del estado, Ken Paxton, a quien los republicanos estatales sometieron a juicio político pero no lograron destituir.

En Nebraska, los demócratas esperan que una derrota republicana ante un independiente contribuya a reducir el poder del Partido Republicano en el Senado. El senador Pete Ricketts (republicano), exgobernador, se enfrenta al independiente Dan Osborn, su oponente con mayores recursos en la contienda.

Los republicanos tienen menos posibilidades de ganar en Georgia, Nuevo Hampshire y Minnesota.

Los republicanos buscan obtener escaños en Georgia, estado que Trump ganó en el 2024, y en Nuevo Hampshire, donde Harris se impuso por menos de tres puntos. Minnesota es una posibilidad mucho menor. En Nuevo Hampshire, los votantes han enviado demócratas a Washington en los últimos años, pero han elegido republicanos para dirigir el gobierno estatal. La jubilación de la senadora Jeanne Shaheen (demócrata) dejó un puesto vacante.

Dos republicanos, ambos exsenadores, buscan la nominación de su partido: John Sununu, quien perdió contra Shaheen en el 2008, y Scott Brown, quien perdió su intento de reelección al Senado en Massachusetts y también perdió contra Shaheen en el 2014. El representante Chris Pappas (demócrata) es el favorito de su partido.

En Georgia, el senador Jon Ossoff es el único demócrata del país que busca la reelección en un estado que eligió a Trump en el 2024. Los republicanos tienen una nutrida contienda a tres bandas sin un claro favorito en las primarias de mayo, lo que podría derivar en una segunda vuelta en junio. Trump no se ha pronunciado sobre dichas primarias.

En Minnesota, la senadora Tina Smith (demócrata) no se presenta a la reelección. Si bien Trump perdió el estado por 4.2 puntos porcentuales en el 2024, los republicanos ven una remota posibilidad de obtener una victoria dependiendo de quién resulte ganador en las primarias demócratas de agosto.