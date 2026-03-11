El shock petrolero de la guerra con Irán alimenta la ansiedad política del Partido Republicano

"La gasolina, que alcanzó un pico de más de US$6 por galón en algunos estados bajo mi predecesor (fue, honestamente, un desastre), ahora está por debajo de los US$2.30 por galón en la mayoría de los estados", se jactó Trump minutos después de su discurso de casi dos horas, enmarcando el mensaje de su partido de cara a las elecciones intermedias. Dos semanas después, su guerra contra Irán amenazaba con socavar esa postura. Los precios del petróleo se dispararon el lunes a niveles no vistos desde que Rusia invadió Ucrania, en el 2022, mientras que los de las gasolineras subieron casi 50 centavos más que hace una semana.

El costo del barril llegó a casi US$120 en un momento dado, el lunes, antes de caer por debajo de los US$90 al final del día, cuando Trump sugirió que la guerra con Irán podría terminar pronto. Sin embargo, esta montaña rusa aún dejó a algunos en su partido preocupados por las consecuencias políticas y económicas, sobre todo porque Irán ha prometido continuar con sus ataques de represalia. En una reunión informativa, ayer, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que los mulás iraníes están “desesperados y luchando”, y que sería “nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que el ejército estadounidense "analizaría la gama de opciones" si se le encomendara escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, que está efectivamente cerrado debido al conflicto, lo que aumenta las ansiedades energéticas mundiales. El aumento de los precios ha intensificado las advertencias de algunos republicanos sobre los riesgos políticos de un conflicto prolongado, ya que la administración de Trump ha emitido mensajes contradictorios sobre sus planes. El lunes, el presidente estadounidense afirmó en un momento que la guerra estaba casi terminada, y horas después declaró a los legisladores republicanos que seguiría adelante en Irán, buscando "la victoria definitiva que ponga fin a este peligro persistente de una vez por todas".

“Recién hemos comenzado a luchar”, declaró el Departamento de Guerra en las redes sociales, el lunes, justo antes de que Trump le dijera a CBS News que la guerra estaba “muy completa”. Aunque la Casa Blanca afirmó que los aumentos en los precios serían temporales, ese lunes quedó claro que el gobernante buscaba frenar las consecuencias políticas. En una publicación en redes sociales a última hora del lunes, advirtió de que Irán sufriría un impacto "veinte veces más fuerte" si toma medidas para detener el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz. Los republicanos ya se enfrentan a un entorno político complejo en las elecciones de este año.

El partido del presidente pierde escaños históricamente en las votaciones intermedias, y la aprobación de Trump ha caído en los últimos meses; en parte, debido a la preocupación por el aumento en los costos, en lo cual sus asesores le han instado a centrarse. “El gas era algo que se ha estado promocionando como una victoria económica”, comentó Mitchell Brown, encuestador republicano que trabaja en las elecciones intermedias. “Un cambio en ese aspecto obviamente dificulta el mensaje”. La volatilidad de la situación —poco más de una semana después del inicio de la guerra— ha inyectado nueva incertidumbre en los planes del Partido Republicano para promocionar sus avances en la economía.

Un consultor de un candidato republicano al Congreso, quien, igual que otros, habló bajo condición de anonimato para describir deliberaciones internas, relató que recientemente tuvo que reescribir un discurso de recaudación de fondos que promocionaba los precios de la gasolina de antes del estallido de la guerra, a finales de febrero. Mientras tanto, los demócratas se apresuraron a criticar duramente a los republicanos por los precios de los combustibles, como parte de un argumento más amplio de que Trump se distrae de los problemas económicos internos. Algunos miembros de la derecha han criticado al presidente de forma similar en los últimos meses, acusándolo de involucrar a Estados Unidos en los costosos conflictos externos que antes menospreciaba. La Casa Blanca enfatizó el lunes que los precios elevados serían temporales.

“El presidente Trump ha sido claro en que se trata de perturbaciones a corto plazo y que los estadounidenses verán caer rápidamente los precios del petróleo y el gas una vez que se hayan logrado los objetivos necesarios de la Operación Furia Épica y se neutralicen las capacidades del régimen”, informó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, al referirse a la campaña militar estadounidense e israelí en Irán. Trump le ha restado importancia al aumento en los precios del petróleo en los últimos días. Durante el fin de semana escribió en redes sociales que este era un "pequeño precio a pagar" por la seguridad, y añadió: "¡Solo los tontos pensarían diferente!". La semana pasada recibió algunas críticas inusuales de la derecha, al afirmar que no le preocupaba el aumento del precio de la gasolina. "Si suben, suben", declaró a Reuters, pronosticando una rápida caída "cuando esto termine".



Matt Walsh, un influencer conservador, pronto les dijo a sus más de cuatro millones de seguidores en X que “no están ayudando en nada, y menos aún a nuestras chances en las elecciones intermedias, al pretender que este es un buen mensaje”. Muchos republicanos están ansiosos por que la guerra termine rápidamente, y los últimos comentarios de Trump aumentaron sus esperanzas de que la subida del precio de la gasolina sea de corta duración. “Como vimos en las últimas 24 horas, es una situación muy volátil… Esto empezará a calmarse a medida que se resuelva este conflicto”, explicó el senador Steve Daines —republicano por Montana—. “Confío en que se resolverá”. El líder de la mayoría del Senado, John Thune —republicano por Dakota del Sur—, dijo a los periodistas que “siempre está preocupado por el precio del petróleo, el de la gasolina”.



"Espero que las operaciones allí tengan éxito y que una vez que se hayan logrado esos objetivos las cosas puedan retomar cierto sentido de normalidad en esa región", enfatizó Thune. Trump hizo campaña criticando la creciente inflación bajo el mandato del presidente Joe Biden y prometió reducir rápidamente los precios. Ahora, algunos republicanos temen caer en trampas similares. Los índices de aprobación de Trump en la economía —una fortaleza política de larga data— han caído desde que asumió el cargo. Neera Tanden, una alta funcionaria de la Casa Blanca bajo el gobierno de Biden que ahora dirige el Centro para el Progreso Americano, de tendencia izquierdista, dijo que los aumentos de precios bajo el gobierno de Trump podrían ser especialmente dañinos porque hay una "historia fácil" que contar sobre cómo las políticas de Trump los causaron.

“Sólo tienen una persona a quien culpar y es el presidente de Estados Unidos”, dijo. Los republicanos apoyaron mayoritariamente los ataques estadounidenses contra Irán según una encuesta del Washington Post realizada justo después del inicio de la operación militar. Sin embargo, los independientes se opusieron en una proporción de aproximadamente 2 a 1, y el público en general se muestra crítico. Tres cuartas partes de los estadounidenses manifestaron su preocupación por la posibilidad de una guerra a gran escala con Irán. El desenlace político de la guerra dependerá de si Trump puede ponerle fin rápidamente, según muchos republicanos, y del alcance de las repercusiones, incluyendo la duración de los altos precios de la gasolina.

Un representante republicano en un estado clave, que habló bajo condición de anonimato para hablar con franqueza, expresó su preocupación por que el aumento de precios provoque una masacre para los republicanos en las elecciones intermedias. “Si esto se prolonga más allá de, diría, dos meses, la gente estará muy preocupada”, dijo Martha Zoller, locutora de radio conservadora en Georgia, donde los republicanos se enfrentan a algunas de sus contiendas más reñidas para el Congreso. Recientemente, llenó el tanque de gasolina a US$3.19 el galón; dos semanas antes, dijo, había pagado US$2.59.

Agregó que todos los candidatos que entrevistó “dijeron que escuchaban de la gente lo mismo: sí, nadie quiere pagar más, pero entienden que esto es algo a corto plazo”. Los funcionarios de la administración son muy sensibles a los costos energéticos para los consumidores y han estado analizando opciones para reducir los precios de la gasolina, como pedir a los productores que perforen más, levantar las sanciones a Rusia y liberar petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, según Dan Eberhart, donante republicano y ejecutivo petrolero. La administración ya ha flexibilizado algunas sanciones.

"La administración es muy consciente de lo importantes que son los precios de la gasolina y está centrada en tratar de encontrar una solución rápida", dijo Eberhart.