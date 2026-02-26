Cuatro conclusiones del discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump

Sigue siendo tan impopular como lo fue tras el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, y la mayoría de los votantes desaprueba la forma en que trata cada uno de sus temas prioritarios, según una nueva encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos. Hace unos días, la Corte Suprema anuló la mayoría de sus aranceles, que han sido fundamentales para su política económica. Este otoño, su partido corre el riesgo de perder el control del Congreso. Frente a esos vientos en contra, Trump dio un discurso desafiante, afirmando que los precios han bajado, los criminales están siendo deportados y la economía está creciendo. “Nuestra nación ha vuelto”, dijo. “Más grande, más rica y más fuerte que nunca”.

Se refirió al posible conflicto con Irán.

En los últimos meses, el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien ha abogado por el Premio Nobel de la Paz, ha mostrado su voluntad de utilizar la fuerza para lograr sus objetivos en política exterior. Ha derrocado a un gobierno en Venezuela y arrestado a su líder. Ha amenazado con tomar Groenlandia por la fuerza. Y ahora considera seriamente un conflicto arriesgado, y posiblemente prolongado, con Irán, donde supervisa la mayor concentración militar estadounidense en esa región desde antes de la guerra de Irak del 2003. Muchos expertos externos no tienen claro por qué está haciendo todo esto, y el martes Trump ofreció un par de razones: que los líderes iraníes asesinaron a unas decenas de miles de manifestantes y no se comprometerán a no tener nunca un arma nuclear.

"Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo —que lo es con diferencia— tenga un arma nuclear. No puedo permitir que eso suceda", declaró. Pero el aumento de poder militar de Trump ocurre después de que en enero dijera en las redes sociales que si Irán mataba a los manifestantes, Estados Unidos estaba "listo, preparado y cargado". “Esto es una continuación de una publicación que el presidente hizo a las 2.58 a. m.”, dijo Suzanne Maloney, directora de política exterior de Brookings Institution. “Pero esto podría tener consecuencias reales para la seguridad internacional, la economía global e incluso el precio de la gasolina”.

Se mantuvo a la defensiva en los muchos temas en los que es impopular.

Trump comenzó su segundo mandato con votantes dispuestos a darle una oportunidad, especialmente en el ámbito económico. Quienes culparon al gobierno de Biden de la alta inflación aplaudieron las promesas de campaña de Trump de reducir los costos, y quienes se preocupaban por la inmigración creyeron en su promesa de deportaciones masivas dirigidas a delincuentes que harían a Estados Unidos más seguro. Pero un año después, los estadounidenses se muestran escépticos. Aproximadamente la mitad afirma que la economía ha empeorado en lugar de mejorar con Trump, según una encuesta de The Post.

Esta encuesta también muestra que los estadounidenses no creen que se esté enfocando en los peores de los peores en sus deportaciones masivas y desaprueban en gran medida las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Tampoco creen que sus aranceles hayan beneficiado a la economía. El martes, Trump desestimó las críticas a la economía, culpando al expresidente Joe Biden por la alta inflación, las viviendas caras y el precio de la gasolina, mientras afirmaba que había reducido el costo de vida, exagerando algunas estadísticas sobre empleos e inversiones extranjeras.

La gente me pregunta: 'Por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. Ya no podemos soportarlo más. No estábamos acostumbrados a ganar en nuestro país hasta que llegó usted; siempre perdíamos. Pero ahora estamos ganando demasiado', dijo. 'Y yo les digo: 'No, no, no, van a ganar de nuevo. Van a ganar a lo grande. Van a ganar más que nunca'.' Si bien la economía no está tan mal, los economistas afirman que los estadounidenses enfrentan dificultades reales. La manufactura continúa en declive, el país perdió empleos en casi todos los sectores el año pasado, muchos estadounidenses afirman que cada vez es más difícil acceder a los productos básicos de la vida diaria y, si bien no se ha disparado, ha sido difícil controlar la inflación.

La oposición de los demócratas fue variada.

Aunque varios demócratas no asistieron al discurso, varios de los presentes expresaron su descontento con Trump. Gritarle al presidente es ahora algo habitual en estos discursos. El representante Al Green —demócrata de Texas—, quien fue censurado por su protesta durante el discurso de Trump ante el Congreso el año pasado, fue escoltado fuera el martes después de sostener un cartel en protesta por un video que Trump publicó que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios. Varios demócratas en la cámara también reaccionaron fuertemente a un momento en el que Trump intentó presentar a los demócratas como más preocupados por los inmigrantes indocumentados que por los ciudadanos.

“Si está de acuerdo con esta declaración, entonces levántese y muestre su apoyo”, dijo. “El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”. La mayoría de los demócratas permanecieron sentados, algunos aplaudiendo. Trump sonrió con suficiencia. “Deberían avergonzarse”, dijo. "¡Deberías estar avergonzado!", gritó la representante Ilhan Omar —demócrata por Minnesota—, quien también exigió al presidente que publicara todos los archivos de Epstein. La representante Rashida Tlaib —demócrata por Míchigan— también le gritó al presidente, diciendo que su administración había asesinado a estadounidenses, en referencia a la muerte de dos manifestantes durante un operativo federal de inmigración en Minnesota a principios de este año.

Hubo algunos momentos en los que los demócratas aplaudieron las palabras de Trump; en un momento, recibió una ovación de pie de algunos de los demócratas más liberales del Congreso, como la senadora Elizabeth Warren —Massachusetts—, por apoyar una legislación que dificultaría a los legisladores negociar acciones.

Esto probablemente no cambiará mucho para Trump.

El presidente tuvo su momento bajo los focos, pero es difícil imaginar cómo este discurso revertirá su impopularidad y aumentará su apoyo. Y sin importar lo que esté atravesando, Trump ha mantenido consistentemente alrededor del 40% de apoyo en las encuestas, además de la cooperación de los republicanos en el Congreso, quienes en gran medida han consentido sus intentos de gobernar mediante decretos ejecutivos en lugar de leyes.

El discurso de Trump se mantuvo fiel a los argumentos que lo han llevado hasta aquí, en lugar de diversificarse para intentar ampliar su apoyo. Pero incluso si hubiera intentado ser más persuasivo, millones de estadounidenses tienden a ver el discurso principalmente a través de clips en línea, a menudo manipulados por sus partidarios, lo que afianza aún más el statu quo.