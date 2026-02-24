Estado de la Unión de Trump: qué decía el cartel por el que expulsaron al demócrata Al Green

Internacional

Estado de la Unión de Trump: qué decía el cartel por el que expulsaron al demócrata Al Green

El congresista Al Green se puso de pie cuando Trump llegó para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso y agitó un cartel de protesta.

| time-clock

Un legislador demócrata fue expulsado el martes del discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la Unión, después de levantar un cartel que decía "Las personas afroamericanas no son simios", en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

Las imágenes, publicadas y luego eliminadas de la cuenta de Trump en Truth Social, mostraban a los Obama -el primer presidente y la primera dama negros en la historia de Estados Unidos- representados como monos, lo que desató indignación en amplios espectros de la política estadounidense.

El martes, el veterano congresista Al Green, del estado de Texas, se puso de pie cuando Trump llegó para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso, y agitó el cartel de protesta antes de que alguien entre el público pareció intentar arrebatárselo.

Green se mantuvo firme y continuó sosteniendo la pancarta cuando Trump inició su discurso en horario estelar.

EN ESTE MOMENTO

Agentes trasladan bajo custodia a Eduardo “V”, alias “Edgardo Luis Pérez”, hacia la Torre de Tribunales, donde será puesto a disposición de juez competente para iniciar el proceso de extradición. (Foto Prensa Libre: PNC)

Detienen en zona 10 a hombre requerido por cuatro cargos en Estados Unidos

Right
(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Organizaciones sociales exigen cambios en el sistema de justicia y alertan sobre riesgos en elecciones de segundo grado

Right

Sin embargo, el legislador fue evacuado del hemiciclo en medio de cantos que decían "Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos".

Durante 2025, Green agitó un bastón hacia Trump y le gritó mientras el mandatario se dirigía al Congreso, lo que provocó abucheos de algunos republicanos presentes y provocó que lo escoltaran nuevamente fuera del recinto.

El demócrata Al Green habla con la prensa tras ser expulsado del Estado de la Unión de Donald Trump, el 24 de febrero de 2026, en el Capitolio. (Foto Prensa Libre: AFP)

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Al Green Audiencias EE.UU. Donald Trump Estado de la Unión Estados Unidos  Tendencias mundiales 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS