Los republicanos creen que pusieron una trampa migratoria antes de las elecciones intermedias

Los republicanos en la Casa Blanca y en todo el país pasaron el miércoles último amplificando un video que esperan se convierta en una salva de campaña en las elecciones de mitad de período de este año. El momento, ocurrido aproximadamente una hora después del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, el martes, fue concebido por este y sus principales asesores como una trampa para los legisladores demócratas, pidiéndoles que se pusieran de pie si estaban de acuerdo en que "el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales".



El esfuerzo por resaltar el contraste entre los enérgicos aplausos de los republicanos y la decisión de los demócratas de permanecer en sus asientos comenzó inmediatamente en las redes sociales y continuó hasta el miércoles, cuando el brazo de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes celebró reuniones para discutir cómo podrían usar el momento en anuncios. “Recuerden esto cuando vayan a las urnas en el 2026, 2028 y más allá”, declaró la Sala de Guerra de Trump. El momento mostró cómo los republicanos aún ven la inmigración como un tema político potente, aun cuando las encuestas muestran que están perdiendo su antigua ventaja sobre el tema y ​​mientras los estrategas de ambos partidos dicen que las elecciones intermedias dependerán de la economía.

Los demócratas, y algunos republicanos, afirman que la extralimitación de Trump ha inclinado la balanza a su favor en el tema de la inmigración, creando otras imágenes virales que atormentarán al partido en las elecciones intermedias: un ciudadano estadounidense asesinado a balazos por agentes fronterizos; un niño de 5 años con un sombrero de conejo detenido; y casi seis de cada 10 votantes desaprueban la gestión de Trump en materia de inmigración y afirman que ha ido demasiado lejos al intentar deportar a inmigrantes indocumentados, según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos previa al discurso de Trump.

Pero los republicanos siguen planteando el tema, lo que, según los estrategas, podría ayudar a movilizar a sus principales simpatizantes en medio de una abrumadora brecha de entusiasmo con los demócratas. Han intentado vincular la inmigración con una serie de otros problemas, desde el fraude a la asistencia social hasta la delincuencia. "Creo que resuena más de lo que pensamos, a pesar de que ha habido un gran cambio", dijo la encuestadora demócrata Celinda Lake sobre la retórica migratoria del Partido Republicano, sugiriendo que su enfoque de "estadounidenses versus inmigrantes" tiene "cierto poder real".

Una encuesta de AP-NORC Center recogida en febrero encontró que los estadounidenses todavía confiaban más en los republicanos que en los demócratas en materia de inmigración, pero solo por un margen de cuatro puntos, frente a una ventaja de 13, en octubre. Los demócratas buscan tomar la ofensiva en materia de inmigración, criticando las políticas de Trump por crueles y excesivas. Mientras, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, inició su discurso de refutación demócrata criticando a Trump por la asequibilidad. La recién elegida gobernadora pasó a criticar el enfoque agresivo de la administración de Trump en la aplicación de la ley migratoria. Denunció a los “agentes federales mal entrenados” que han detenido y arrestado a ciudadanos estadounidenses durante las operaciones migratorias e invocó al “niño con sombrero de conejo azul” cuya foto se hizo viral.

El menor, de 5 años, fue finalmente trasladado a un centro de detención fuera del estado, con su padre, antes de ser liberado. “Nuestro presidente nos dijo esta noche que estamos más seguros porque estos agentes arrestan a madres y detienen a niños. Piensen en eso”, expuso Spanberger. “Nuestro sistema migratorio fallido es algo que debe arreglarse, no una excusa para que agentes irresponsables aterroricen a nuestras comunidades”. Un portavoz del Comité de Campaña Demócrata del Congreso se hizo eco de ese mensaje diciendo en una declaración que la frontera podría ser asegurada y el sistema reparado “sin disparar a ciudadanos estadounidenses en sus propias calles y aterrorizar a las comunidades”.

A Trump se le ocurrió la idea de incitar a los legisladores a ponerse de pie y dictó las líneas a su personal que escribía su discurso, según un alto funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir el proceso interno. Los aliados de Trump lo promovieron de inmediato. Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente y artífice clave de su política migratoria, publicó la grabación en su cuenta X. Los estrategas republicanos afirmaron estar ansiosos por aprovechar la oportunidad contra demócratas vulnerables en el cargo, como el representante Tom Suozzi —demócrata por Nueva York—, a quien las cámaras captaron con los ojos cerrados.

El vicepresidente JD Vance, a quien la Casa Blanca enviará a Wisconsin el jueves, como su primer mensajero para hacer campaña después del Discurso del Estado de la Unión, utilizó la apertura de su entrevista en Fox News, el miércoles, para intentar dejar en claro el punto. "Qué triste comentario sobre el Partido Demócrata", dijo, respecto de la idea de que lo expuesto por Trump en cuanto a priorizar a los ciudadanos sobre los "inmigrantes ilegales" fuera polémico. "Pero aparentemente lo fue para los demócratas". El líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer —D-Nueva York—, desestimó las críticas el miércoles. "Por supuesto que apoyamos a los estadounidenses", aseguró Schumer a los periodistas. "No vamos a ser un simple accesorio en el pequeño espectáculo de Donald Trump".



Otros republicanos se muestran escépticos sobre la repercusión del momento. Un estratega republicano en un estado clave, hablando bajo condición de anonimato para ser sincero, lo descartó como "teatro político". “Lo que quieren los votantes indecisos son resultados. Se trata de la economía”, afirmó el estratega. Añadió que la inmigración podría ser útil como mensaje dirigido a los republicanos con menos probabilidades de votar, pero lo declaró “más negativo que positivo” con los votantes indecisos a los que el partido necesita llegar. Un memorando del brazo de campaña del Senado de los republicanos, emitido la mañana después del discurso de Trump, también hizo hincapié en la economía, diciendo a los equipos de campaña que los votantes constantemente la clasifican como su principal tema.



La popularidad de Trump en materia económica ha caído desde que asumió el cargo: el 57% de los adultos estadounidenses desaprobaron su gestión del tema según la última encuesta de The Washington Post. Los estadounidenses se mostraron especialmente disgustados por su uso de aranceles, que trastocó la economía mundial. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo a The Post que Trump "sigue centrado en cumplir con los ciudadanos estadounidenses y reducir los costos para los consumidores", destacando las disminuciones en los alquileres y las tasas hipotecarias en el último año y los esfuerzos de Trump para reducir los precios de los medicamentos recetados.

“El presidente Trump siempre defenderá a los estadounidenses, especialmente cuando los demócratas permanezcan en sus cargos”, afirmó Jackson en un comunicado. Dave Carney, estratega republicano que asesoró al presidente George H. W. Bush, afirmó que los mensajes sobre inmigración, como el que Trump lanzó a los demócratas el martes, son en gran medida efectivos. Pero el tema central de las elecciones intermedias será la economía, afirmó. Y se necesitará mucho más que simplemente que Trump se mantenga fiel a su mensaje para convencer a los votantes preocupados por el costo de la vida, añadió Carney. Los votantes tendrán que sentirse realmente aliviados.

Lo que quieren los votantes indecisos son resultados. Se trata de la economía.

“Lo que dice y hace es bueno, pero nada de eso importa hasta que las familias se sientan más cómodas en sus hogares”, dijo Carney. “No se trata de la bolsa ni del déficit comercial. Lo que importará es el precio de la gasolina —que ha mejorado enormemente—, el precio de los comestibles, el alquiler y las facturas mensuales”. Jason Roe, veterano estratega republicano en Michigan, dijo que desearía que Trump hubiera definido una agenda más clara para el próximo año para los republicanos en su campaña. "Las promesas hechas y las promesas cumplidas solo te llevan hasta cierto punto", dijo.

Los demócratas dicen que Trump les ha dado muchos motivos para hacer campaña, incluidas promesas incumplidas. “Trump y las mayorías republicanas se apropiaron de los altos precios en 2024 porque prometieron bajarlos rápidamente”, dijo Andrew Bates, exasesor del presidente Joe Biden. “Decían cosas como: "Será fácil desde el primer día, de inmediato", y ahora la gente lleva más de un año viviendo con lo contrario”.