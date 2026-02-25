Quién es el soldado que participó en la captura de Maduro y fue condecorado por Donald Trump

Durante su discurso del Estado de la Unión, el 24 de febrero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aprovechó varios momentos para condecorar a varias personas. Una de ellas fue alguien que habría participado en la captura de Nicolás Maduro.

Uno de los que obtuvo una condecoración fue el suboficial mayor Eric Slover, quien, según Trump, sufrió varias heridas durante el operativo militar que terminó con la captura del mandatario venezolano el 3 de enero.

Visto con un andador, Slover recibió la Medalla de Honor del Congreso, lo que causó una fuerte ovación entre los presentes en la Cámara de Representantes.

Medios internacionales señalan que Slover piloteó un helicóptero CH-47 Chinook que descendió sobre una base militar en Caracas. El operativo estadounidense dejó al menos siete soldados heridos.

"Slover recibió cuatro disparos, los cuales destrozaron sus piernas", afirmó Trump en su discurso del Estado de la Unión.

President Trump has just awarded CW5 Eric Slover the Medal of Honor at the State of the Union for his heroic actions in Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/ljQRuPhs3H — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 25, 2026

Trump también concedió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar del país, al capitán Royce Williams, expiloto de combate de la Marina, de 100 años, y "leyenda viviente", con misiones exitosas en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Vietnam y Corea.

Durante el discurso, de 107 minutos —el más largo de su tipo ante el Congreso—, el republicano hizo una pausa para anunciar al equipo masculino de hockey sobre hielo, campeón olímpico en los recientes Juegos de Invierno en Milán-Cortina, ante la ovación de los asistentes en el Capitolio.

A TRUE AMERICAN HERO.



President Donald J. Trump awarded U.S. Army Chief Warrant Officer Eric Slover the nation's highest military award, the Medal of Honor, during the State of the Union address for his heroic actions in Operation Absolute Resolve. 🇺🇸 pic.twitter.com/iLRCzU6OYX — The White House (@WhiteHouse) February 25, 2026

En medio de los vítores y los cánticos de "USA", Trump dijo que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad al guardameta de la selección, Connor Hellebuyck, por el "trabajo tan especial" que les permitió colgarse el oro frente a Canadá, partido en el que Hellebuyck realizó 41 atajadas.

Trump también concedió la Legión al Mérito al nadador de rescate de la Guardia Costera, el suboficial Scott Ruskan, por salvar a más de 160 niñas durante las inundaciones que devastaron el campamento cristiano Mystic, en Texas, el verano pasado, donde murieron 27 menores y monitores.

Además, el mandatario otorgó dos Corazones Púrpura —la condecoración al mérito militar más antigua del país— a dos miembros de la Guardia Nacional atacados en Washington en noviembre: el sargento Andrew Wolfe, que sobrevivió después de sufrir una herida de bala en la cabeza, y la soldado Sarah Beckstrom, que murió tras el ataque.

Al anunciar estas medallas, Trump bromeó con que siempre ha querido recibir ese honor.

"Siempre he querido la Medalla de Honor del Congreso, pero me informaron de que no me está permitido concedérmela a mí mismo", dijo.

