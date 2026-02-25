¿Qué se sabe del ataque de guardacostas cubanos a una lancha con matrícula de Florida que dejó cuatro muertos?

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas tras un enfrentamiento armado entre guardacostas cubanos y una lancha con registro de Florida en aguas territoriales de Cuba, según el Ministerio del Interior (Minint). El incidente ocurre en medio de un repunte de tensiones entre La Habana y Washington.

De acuerdo con el Minint, el hecho se produjo la mañana de este miércoles 25 de febrero, cuando una lancha rápida con matrícula de Florida (folio FL7726SH) fue detectada a una milla náutica del cayo Falcones, en Villa Clara, en el centro de la isla.

Según el comunicado oficial, una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras se aproximó para identificar la embarcación. En ese momento, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”. El intercambio derivó en la muerte de cuatro tripulantes, seis heridos —que fueron evacuados y atendidos médicamente— y lesiones al comandante de la embarcación cubana.

Las autoridades cubanas no han precisado la nacionalidad de las personas que viajaban en la lancha.

Versiones oficiales y reacción en EE. UU.

El Minint calificó el hecho como un “enfrentamiento” y aseguró que las investigaciones continúan para el “total esclarecimiento” de lo ocurrido.

Horas después, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación y afirmó que trabajará con autoridades federales y estatales. En redes sociales, señaló que no se puede confiar en el Gobierno cubano y prometió que “rendirán cuentas”.

El congresista Carlos Giménez pidió una “investigación inmediata” y exigió determinar si entre las víctimas hay ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Por su parte, la legisladora María Elvira Salazar indicó que espera información oficial de las autoridades estadounidenses.

Alta tensión diplomática

El incidente ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y la posterior suspensión de envíos de petróleo venezolano hacia la isla.

Washington mantiene una política de máxima presión sobre La Habana, a la que considera una amenaza para su seguridad nacional. En ese escenario, cualquier incidente marítimo adquiere una dimensión diplomática mayor.

Antecedentes

En los últimos años se han reportado episodios parecidos en aguas cercanas a Cuba. En el 2022, una lancha procedente de EE. UU. hirió a un oficial cubano tras disparos cerca de Villa Clara. En otro caso, una embarcación estadounidense colisionó con una patrullera cubana, lo que provocó el hundimiento de la primera y la muerte de varios tripulantes.

Estos antecedentes reflejan la sensibilidad de las operaciones marítimas en el estrecho de Florida, una zona históricamente vinculada a migración irregular, contrabando y tensiones políticas.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad ni la nacionalidad de los fallecidos, tampoco se han precisado las circunstancias exactas del enfrentamiento y no existe una versión oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre el fondo del incidente. Las investigaciones anunciadas en Cuba y en Florida serán determinantes para establecer responsabilidades y evaluar el impacto diplomático del suceso.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.