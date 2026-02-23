Médicos cubanos se van y el Ministerio de Salud no convoca reemplazos

Ante la salida de la Brigada Médica Cubana del país, el Ministerio de Salud aún no define una estrategia para suplir el vacío que dejarán los 412 especialistas y enfermeros asignados a distintos servicios de salud, principalmente en comunidades indígenas del área rural.

Los primeros 10 médicos cubanos se retirarán de Guatemala la próxima semana, según un oficio enviado por la jefa de la brigada, Mariheta Cutiño Rodríguez, al director de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud del ministerio, Luis Enrique Castellanos.

El documento notifica que los boletos aéreos están programados para salir el 24 de febrero, y que están a la espera de los demás pasajes. El escrito fue compartido a Prensa Libre por el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, quien el 17 de febrero en una citación con las autoridades de Salud, señaló que dicho personal está en el país para “responder” a la necesidad de atención a la población que el Estado guatemalteco no ha logrado suplir.

La brigada está integrada por 333 médicos, distribuidos en distintos establecimientos de la red pública de salud, con especialistas en ginecología, medicina interna, anestesiología, pediatría, cirugía, ortopedia y medicina general integral. También hay personal de enfermería, técnicos de laboratorio clínico y de rayos X.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, dijo en la citación que el 80% de los brigadistas se encuentran en ocho departamentos ―se sabe que están asignados a comunidades de Petén, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Zacapa y San Marcos―, y que hay 40 en Guatemala.

Indicó que, por el momento, ninguno ha salido del país y que, en cuanto lo hagan, la cartera ya tendrá a los profesionales que los sustituirán. Además, dijo que ya se tienen identificados los lugares donde deben cubrirse las plazas, y reconoció que hay sitios en los que deberán “ser reactivos” para atender las necesidades de la población.

Pese al discurso de Barnoya, aún no han sido publicadas las convocatorias para contratar a los especialistas que tomarán el lugar de los médicos cubanos. Esto fue cuestionado por el diputado José Chic, quien advirtió que, si no se logra emplear a personal de intendencia en los hospitales, será más difícil encontrar en un corto plazo a un médico especialista dispuesto a dar sus servicios en comunidades como Uspantán, Quiché.

Imagen del oficio en el que se indica que ya se tienen los primeros 10 boletos para la salida de la Brigada Médica Cubana de Guatemala . (Foto Prensa Libre: Cortesía Orlando Blanco)

De manera escalonada

Barnoya señaló que desde el 2025 se trabaja en la decisión de poner fin al acuerdo de cooperación con Cuba, y que esta fue consensuada con los jefes de la brigada. Indicó que el personal dejará el país de manera escalonada, pues la intención es fortalecer la sostenibilidad del recurso humano nacional y consolidar las capacidades propias del sistema público de salud.

“Hay que hacer énfasis en que el sistema de salud es otro comparado con el de 1998, cuando vino la brigada cubana. En ese momento había dos universidades en el país y se graduaban 200 médicos; en el 2025, se graduaron mil 500. Hay mil 400 EPS de pregrado y 400 de posgrado que incluyen anestesiólogos, ginecólogos, internistas y cirujanos generales. Estos son los que poco a poco irán llenando -los puestos-”, dijo Barnoya.

María Orozco García, viceministra de Hospitales, indicó que hay 85 médicos especialistas cubanos en 16 nosocomios públicos, y que las convocatorias para contratar a profesionales guatemaltecos que los sustituyan deben ser publicadas por los directores de cada centro asistencial.

Por otro lado, mencionó que una opción para cubrir esos puestos podría ser recurrir a los médicos que hacen su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS).

Impacto en la población

En un comunicado, médicos guatemaltecos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, en Cuba, señalan que desde 1998 la cooperación médica internacional cubana ha brindado servicios esenciales en territorios rurales y excluidos, y que en ese proceso ha capacitado a más de mil médicos guatemaltecos para cerrar la brecha histórica de acceso a la salud.

“No existe evidencia pública de sustitución inmediata de las funciones que realiza dicha cooperación, equivalente en número, experiencia y cobertura territorial. Lo anterior nos lleva a un inminente riesgo sanitario”, dice el documento.

Agrega que dicha situación puede incrementar la mortalidad en la población, con impacto en mujeres, niños, adultos mayores y pueblos indígenas, ante la falta de atención médica, la saturación de hospitales de referencia y la vulneración del derecho humano a la salud.

Por ello, hacen un llamado al presidente Bernardo Arévalo para una evaluación técnica del riesgo sanitario que esto puede representar, así como una planificación gradual y con enfoque territorial para atender esta situación.

Imagen del comunicado de médicos guatemaltecos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. (Foto Prensa Libre)

Un médico guatemalteco que fue capacitado en la Escuela Latinoamericana de Medicina señala que los miembros de la brigada cubana suelen ser asignados a puestos donde no hay personal, o las plazas están vacantes porque no hay interés por parte de los profesionales guatemaltecos en ocuparlas, ya sea por la distancia, los bajos salarios, la falta de recursos en los centros asistenciales o porque no están dispuestos a residir en los lugares.

Indica que la salida de los médicos cubanos será un “duro golpe” para las comunidades rurales, debido al poco acceso que tienen a la salud. Los datos que maneja indican que, el año pasado, la brigada atendió 2 millones 579 mil 222 consultas, entre medicina general integral y especialidades; 112 mil 124 consultas médicas en el terreno y 69 jornadas médicas. Atendieron 13 mil 893 partos y 7 mil 688 consultas en oftalmología, entre otros servicios.

“Los médicos cubanos suelen ocupar los espacios que el sistema local ha dejado vacíos, y enfrentan condiciones de abandono por parte del Ministerio de Salud, lo que a menudo provoca la deserción de los profesionales nacionales”, dice el médico guatemalteco.

Por otro lado, ve difícil que el Ministerio de Salud logre contratar a especialistas que reemplacen la labor de los médicos cubanos, no solo por los salarios y condiciones de trabajo en el sistema de salud pública, sino también porque en el país los especialistas en distintas ramas de la medicina son escasos.