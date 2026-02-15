Obama responde a Trump tras video en Truth Social que lo representaba como simio

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la degradación del discurso político en el país y el “show bufonesco” en redes sociales, días después de que el mandatario Donald Trump publicara y luego eliminara un video en el que él y la ex primera dama Michelle aparecen representados como simios.

“Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento profundamente preocupante”, dijo el exmandatario demócrata (2009-2017), al ser consultado sobre el clip en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Sin aludir directamente a Trump o a miembros de su gabinete, quienes suelen usar memes e imágenes polémicas para promover sus políticas en redes sociales, Obama reconoció que esta estrategia “llama la atención” y funciona como “una distracción”.

“Está esta especie de show bufonesco en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es cierto es que ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno debía guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido”, dijo Obama en el pódcast, publicado en YouTube.

Lea más: Qué muestra el video que Trump compartió sobre los Obama y por qué generó controversia

La representación racista de los Obama como chimpancés en una selva, acompañada por la música de El Rey León, aparece en un video sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting Systems durante las elecciones presidenciales del 2020, en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

El video fue publicado en la noche del jueves 5 de febrero en la cuenta oficial de Trump en su red Truth Social, donde el mandatario mezcla anuncios oficiales de su administración con enlaces a artículos de prensa, memes, imágenes generadas con inteligencia artificial y republica contenidos de sus seguidores.

El clip que se burla de los Obama aparece hacia el final del video compartido por el republicano y habría sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x), quien elabora contenido con IA y memes a favor de Trump.

La publicación provocó críticas, incluso entre miembros del Partido Republicano, como Tim Scott, senador por Carolina del Sur y aliado cercano de Trump, quien declaró que era “lo más racista que ha visto salir de la Casa Blanca”.

Le podría interesar: Trump comparte y luego elimina un video que representa a Barack y Michelle Obama como simios

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó restar importancia a la polémica, al señalar que la reacción generada por el contenido era “indignación fingida”.

“Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El Rey León”, afirmó Leavitt.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Sin embargo, el viernes 6 de febrero, la cuenta de Trump en Truth Social eliminó el video, y la Casa Blanca atribuyó su publicación a un empleado de la administración.

El republicano se negó a disculparse. “No cometí ningún error”, dijo a periodistas a bordo del AF1, el mismo día en que se eliminó el clip.

Trump añadió que no despedirá a la persona que compartió el video en su cuenta, y aseguró que no lo vio completo, pero que “solo se lo dio a la gente” para que lo publicaran.