Por qué Trump habría publicado polémico video que muestra a los Obama como simios y quién lo habría hecho

Donald Trump actualmente se encuentra en el centro de una polémica luego de subir, y posteriormente eliminar, de su cuenta Truth Social, un video en el que se observa al presidente de Estados Unidos Barack Obama y a su esposa, Michelle, representados como simios.

Esto provocó críticas hacia el mandatario, incluso de miembros del Partido Republicano, como fue el caso del congresista Tim Scott, quien dijo que era “lo más racista que ha visto salir de la Casa Blanca”.

“El presidente debería eliminarlo inmediatamente”, escribió Scott en su cuenta de X.

Las críticas llegaron al punto de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmara que el enfado generado por la publicación se trataba de “indignación fingida”.

“Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El Rey León”, dijo la secretaria de prensa en un comunicado.

Pero ¿cómo se originó esta polémica? El video surgió luego de que Trump insinuara que los Obama están detrás de una supuesta manipulación en las elecciones presidenciales del 2020.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

En concreto, Trump señaló a la pareja de intervenir en las máquinas de votación de Dominion Voting System durante los comicios en los que Joe Biden fue elegido presidente de Estados Unidos.

De hecho, Dominion Voting System enfrentó numerosas demandas y fue señalada de manipular los resultados electorales, señalamientos que en varios casos se demostró que eran falsos.

Medios estadounidenses afirman que el video fue creado por un usuario de Instagram llamado xerias_x, quien produce videos mediante inteligencia artificial.

Desde la Casa Blanca no se ha ofrecido ninguna explicación sobre la eliminación del video, aunque el diario The New York Times citó una fuente anónima que indicó que el contenido habría sido publicado en la cuenta de Truth Social del presidente sin su conocimiento.

Lea también: Qué es TrumpRx y cómo funcionará la nueva plataforma de Trump para vender medicamentos más baratos en EE.UU.