Qué es TrumpRx y cómo funcionará la nueva plataforma de Trump para vender medicamentos más baratos en EE.UU.

Internacional

Qué es TrumpRx y cómo funcionará la nueva plataforma de Trump para vender medicamentos más baratos en EE.UU.

La Casa Blanca lanza TrumpRx, plataforma que conectará pacientes con farmacéuticas para vender medicamentos con descuento y sin seguro médico en EE.UU.

EFE

|

El presidente Donald Trump presenta TrumpRx junto a Catherine Rayner en la Casa Blanca, una plataforma para comprar medicamentos con descuento en EE.UU.

El presidente Donald Trump presenta TrumpRx junto a Catherine Rayner en la Casa Blanca, una plataforma para comprar medicamentos con descuento en EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.

“Estamos aquí esta noche para celebrar el lanzamiento de una de las iniciativas de atención médica más transformadoras de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual“, afirmó Trump durante el acto de presentación de la plataforma, realizado en Washington.

De acuerdo con el mandatario, TrumpRx funcionará como un portal que conectará directamente a los pacientes con compañías farmacéuticas dispuestas a vender determinados medicamentos a personas que paguen en efectivo y prescindan del seguro médico, según explicó la Casa Blanca.

La iniciativa busca ofrecer precios reducidos mediante la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución.

EN ESTE MOMENTO

MEX3776. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/02/2026.- Fotografía cedida por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) que muestra al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, custodiado durante su detención este jueves, en Jalisco (México). Autoridades federales anunciaron la detención de Navarro, a quien acusan de extorsión a empresas cerveceras y tequileras del estado, y de vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). EFE/ Secretaria Seguridad y Protección Ciudadana de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Capturan a alcalde de Tequila por nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación y extorsión a empresas locales

Right
JORNADA LEGISLATIVA 19 DE ENERO. Se cubri en el palacio legislativo la actividad de los diputados este lunes 19 de enero. En la imagen, se llev a cabo la sesin ordinaria 1 del 2026, esta estuvo marcada por la aprobacin del estadio de sitio y la juramentacin de la Postuladora para los magistrados del TSE. Momento de la juramentacin de la Postuladora para la eleccin de magistrados del TSE. Walter Mazariegos. Juan Diego Gonzlez. 190126

Impunity Watch: postuladora del TSE tiene deficiencias por falta de transparencia y proceso apresurado

Right

Entre los medicamentos disponibles a través de este sistema figuran algunos de los más demandados del mercado, incluidos los fármacos contra la obesidad Zepbound y Wegovy, que podrán adquirirse con descuentos mediante acuerdos directos con los fabricantes.

La plataforma es un pilar central de la estrategia de Trump para supuestamente contener el alto costo de los medicamentos recetados.

La Administración sostiene que TrumpRx ampliará las opciones para los consumidores, aunque expertos y grupos del sector sanitario han señalado que su impacto dependerá del número de farmacéuticas que se sumen al programa y del alcance real de los descuentos ofrecidos.

Esta plataforma surgió desde el ala republicana entre una disputa por la aprobación del Obamacare, la ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), aprobada en 2010 por el Gobierno de Barack Obama, que generó disputa legislativa en 2025 entre ambos partidos.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump  Tendencias de salud y ciencia TrumpRx 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS