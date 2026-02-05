El Desconcertador: los detalles del “arma secreta” que Trump asegura haber usado en la captura de Nicolás Maduro

La captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas, ha dejado muchas interrogantes, sobre todo acerca del modo en que EE. UU. llevó a cabo el plan.

Durante una entrevista que brindó en enero al medio New York Post el pasado mes de enero, el presidente Donald Trump dijo que se utilizó un “arma secreta” que fue vital para que el operativo de la captura de Maduro fuera un éxito.

El arma en cuestión fue denominada por Trump como “Discombobulator” y, según el mandatario, la herramienta permitió “inutilizar” el equipo venezolano en el momento en que los helicópteros llegaron a Caracas.

“Se llama El Desconcertador. No se me permite hablar de ello”, dijo Trump en la entrevista, que se llevó a cabo en el Despacho Oval.

“Nunca llegaron a lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca lanzaron ninguno. Llegamos, pulsaron los botones y nada funcionó. Estaban todos preparados para nosotros”, afirmó Trump en entrevista.

Otros medios, como CNN, que citan a un funcionario estadounidense, aseguran que Donald Trump habría combinado varias capacidades en un arma “que no existe”.

NBC: "You talked about the weapon, the 'discombobulator'..."



TRUMP: "I'm not allowed to talk about it... Let me just tell you, you know what it does? None of their equipment works... Everything was"



pic.twitter.com/XCHK5yYwjA — Breaking911 (@Breaking911) February 5, 2026

El funcionario afirmó a CNN que las fuerzas estadounidenses sí utilizaron herramientas tecnológicas que permitieron desactivar los sistemas de alerta venezolanos.

Otra de las “herramientas” que menciona CNN es un dispositivo que presuntamente posee un sistema acústico para “desorientar al personal en tierra”.

CNN añade que, luego de la captura de Maduro, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó supuestos comentarios de un guardia de seguridad venezolano, quien dijo que EE. UU. “lanzó algo” parecido a una “onda sonora intensa”.

Sin embargo, los comentarios del supuesto guardia no fueron confirmados por CNN.

