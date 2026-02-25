“Los estadounidenses pagan el precio”: la respuesta de una gobernadora demócrata al discurso de Trump

Desde el 24 de febrero, el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump generó el rechazo del bando demócrata, ya que la mayoría de legisladores no aplaudió ni se levantó de sus sitios cuando Trump presumía los logros de su segundo mandato.

Luego del discurso, la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, criticó los asuntos económicos presentados por el mandatario, al afirmar que muchas de sus decisiones “deben pagarlas los ciudadanos estadounidenses”.

La gobernadora, quien se dirigió al público en Williamsburg, Virginia, comenzó a desmontar el discurso de Donald Trump y afirmó que “no se escuchó al presidente decir la verdad”.

Uno de los asuntos criticados por la gobernadora fue la política comercial de Trump, sobre todo cuando dijo que no necesitaba el visto bueno del Congreso para reanudar sus aranceles globales del 10%, los cuales fueron anulados por un fallo de la Corte Suprema.

“Aunque la Corte Suprema anuló estos aranceles hace cuatro días, el daño para nosotros, el pueblo estadounidense, ya está hecho”, señaló.

“Mientras el presidente planea otra subida masiva de impuestos (con la imposición de nuevos aranceles globales del 10%) para usted y su familia, les están haciendo la vida más difícil. Les están haciendo la vida más cara. Incluso están dificultando la consulta médica”, agregó Spanberger.

The scale of this President's corruption is unprecedented.



The cover-up of the Epstein files. Crypto scams. Cozying up to billionaires for ballrooms.



It's crystal clear: the President is working for himself — not the American people. pic.twitter.com/lW0oF57fd0 — Governor Abigail Spanberger (@GovernorVA) February 25, 2026

También se lamentó de la política migratoria de Donald Trump, así como de sus constantes operativos de deportación.

“Cada minuto dedicado a sembrar el miedo es un minuto que no se dedica a investigar asesinatos, crímenes contra menores o a los delincuentes que defraudan a las personas mayores y les roban los ahorros de toda su vida”, concluyó la gobernadora.

