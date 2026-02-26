Por qué Hillary Clinton pidió al Congreso que Trump testifique por el caso Epstein

Hillary Clinton comparecerá este jueves ante una comisión del Congreso por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein.

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el expresidente estadounidense Bill Clinton llegan a la fachada oeste del Capitolio de Estados Unidos el 20 de enero de 2017 en Washington, D.C. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 26 de febrero, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton llegó a testificar ante una comisión del Congreso sobre sus supuestos vínculos con el exfinancista Jeffrey Epstein.

La política, de 78 años, dijo ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que la audiencia se trata de una "maniobra para desviar la atención" sobre el presidente Donald Trump.

La audiencia se lleva a cabo a puerta cerrada en un centro de eventos en la localidad donde viven los Clinton.

Las declaraciones de la exsecretaria fueron apoyadas por varios legisladores demócratas.

Entre ellos, el principal representante demócrata del comité, Robert García, quien afirmó que "el Departamento de Justicia continúa encabezando un encubrimiento de la Casa Blanca".

Además, agregó que "el presidente Trump debe ser llevado ante el comité".

Por su parte, Bill Clinton está citado a comparecer el viernes 27 de febrero.

Tanto republicanos como demócratas obligaron a la pareja a asistir a la audiencia bajo amenazas de desacato.

Hillary Clinton, que perdió las elecciones presidenciales del 2016 frente a Trump, afirmó en una entrevista con la BBC la semana pasada que ella y su esposo "no tienen nada que ocultar".

La única persona juzgada y condenada en el enorme escándalo internacional es la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, de 64 años, quien está recluida en una cárcel de alta seguridad.

